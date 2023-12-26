Сенатор Перминова открыла в Кургане уникальный медицинский проект. Фото, видео

Сенатор Перминова открыла в Кургане проект эрготерапии

26 декабря 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Сенатор Елена Перминова открыла в Кургане проект эрготерапии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова посетила в Кургане Центр Илизарова, где приняла участие в открытии уникального для города проекта эрготерапии, который поможет пациентам быстрее адаптироваться к реальной жизни. Об этом стало известно на мероприятии, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Меня очень порадовало, что появился такой центр. Это очень важно, потому что здесь делаются такие высокотехнологичные операции. Пациент после операции должен выходить отсюда абсолютно здоровым. Он должен быть подготовлен к жизни дома, чтобы он вспомнил все те навыки, которые у него были, может быть получил еще и другие. Очень хотелось бы, чтобы во всех других медицинских учреждениях у нас также были такие центры», — рассказала Перминова. 26 декабря в центре открыли физиокабинеты, зал нейрореабилитации для занятий с пациентами с травмами позвоночника и спинного мозга, зал эргореабилитации. В центре называют этот проект, уникальным. Зал для эрготерапии создан по принципу реальной квартиры, где есть все привычные помещения для отдыха, работы и гигиенических процедур. Также возле зала будет установлен макет автомобиля, чтобы обучать пациентов-водителей навыкам правильной посадки в транспортное средство. В 2022 году Перминова открывала стерилизационное отделение, реализацию которого курировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Благодаря ему количество операций может вырасти вдвое. Елене Перминовой показали кабинет психологической разгрузки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вместе с Перминовой новый зал открыл директор центра Александр Бурцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зал для эрготерапии создан по принципу реальной квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова посетила в Кургане Центр Илизарова, где приняла участие в открытии уникального для города проекта эрготерапии, который поможет пациентам быстрее адаптироваться к реальной жизни. Об этом стало известно на мероприятии, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Меня очень порадовало, что появился такой центр. Это очень важно, потому что здесь делаются такие высокотехнологичные операции. Пациент после операции должен выходить отсюда абсолютно здоровым. Он должен быть подготовлен к жизни дома, чтобы он вспомнил все те навыки, которые у него были, может быть получил еще и другие. Очень хотелось бы, чтобы во всех других медицинских учреждениях у нас также были такие центры», — рассказала Перминова. 26 декабря в центре открыли физиокабинеты, зал нейрореабилитации для занятий с пациентами с травмами позвоночника и спинного мозга, зал эргореабилитации. В центре называют этот проект, уникальным. Зал для эрготерапии создан по принципу реальной квартиры, где есть все привычные помещения для отдыха, работы и гигиенических процедур. Также возле зала будет установлен макет автомобиля, чтобы обучать пациентов-водителей навыкам правильной посадки в транспортное средство. В 2022 году Перминова открывала стерилизационное отделение, реализацию которого курировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Благодаря ему количество операций может вырасти вдвое.