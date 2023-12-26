26 декабря 2023

Артюхов загадал желание на Новый год, но пожелал сохранить его в тайне. Видео

Дмитрий Артюхов решил сохранить новогоднее желание в секрете
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО определился с желанием, которое загадает на Новый год Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что хочет оставить в тайне желание, которое загадает в новогоднюю ночь. Глава региона ответил на вопрос корреспондента URA.RU о своем желании на Новый год во время Кремлевской елки.

«Это секрет. Его надо загадать под бой курантов. Уже определился с желанием, но все-таки сохраню пока это в тайне», — поделился Дмитрий Артюхов.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что хочет оставить в тайне желание, которое загадает в новогоднюю ночь. Глава региона ответил на вопрос корреспондента URA.RU о своем желании на Новый год во время Кремлевской елки. «Это секрет. Его надо загадать под бой курантов. Уже определился с желанием, но все-таки сохраню пока это в тайне», — поделился Дмитрий Артюхов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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