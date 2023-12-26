Губернатор ЯНАО определился с желанием, которое загадает на Новый год
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что хочет оставить в тайне желание, которое загадает в новогоднюю ночь. Глава региона ответил на вопрос корреспондента URA.RU о своем желании на Новый год во время Кремлевской елки.
«Это секрет. Его надо загадать под бой курантов. Уже определился с желанием, но все-таки сохраню пока это в тайне», — поделился Дмитрий Артюхов.
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