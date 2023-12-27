Курганские власти выставили на продажу здание детсада с котельной

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Встреча партийного актива "ЕР" Восточного управленческого округа. Свердловская область, село Байкалово , детский сад, песочница, дети, детская площадка, детская игрушка
В деревне Галишово планируют продать здание детсада и котельной (архивное фото) Фото:

В Курганской области выставили на приватизацию здание детского сада с котельной в деревне Галишово в Кетовском округе. Об этом говорится в постановлении Курганской областной думы.

«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Курганской области на 2022—2024 годы». Добавить нежилое одноэтажное здание детского сада, расположенного по адресу: деревня Галишово. ул. Октябрьская, д. 20. Площадь: 560,1 кв. м. <…> Котельная площадью 36,3 кв. м», — говорится в документе.

Также в деревне Галишово выставили на продажу объекты недвижимого имущества на двух земельных участках. Кроме того, в списке на приватизацию включена артезианская скважина протяженностью 27 метров. В рабочем поселке Варгаши на продажу решили выставить железнодорожный тупик. Его протяженность составляет более тысячи метров. В селе Кипель под приватизацию помимо детского дома пойдет котельная, здание общежития и водонапорная башня.

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В Курганской области выставили на приватизацию здание детского сада с котельной в деревне Галишово в Кетовском округе. Об этом говорится в постановлении Курганской областной думы. «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Курганской области на 2022—2024 годы». Добавить нежилое одноэтажное здание детского сада, расположенного по адресу: деревня Галишово. ул. Октябрьская, д. 20. Площадь: 560,1 кв. м. <…> Котельная площадью 36,3 кв. м», — говорится в документе. Также в деревне Галишово выставили на продажу объекты недвижимого имущества на двух земельных участках. Кроме того, в списке на приватизацию включена артезианская скважина протяженностью 27 метров. В рабочем поселке Варгаши на продажу решили выставить железнодорожный тупик. Его протяженность составляет более тысячи метров. В селе Кипель под приватизацию помимо детского дома пойдет котельная, здание общежития и водонапорная башня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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