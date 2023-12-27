Курганские власти выставили на продажу здание детсада с котельной

В Курганской области выставили на приватизацию здание детского сада с котельной в деревне Галишово в Кетовском округе. Об этом говорится в постановлении Курганской областной думы.
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Курганской области на 2022—2024 годы». Добавить нежилое одноэтажное здание детского сада, расположенного по адресу: деревня Галишово. ул. Октябрьская, д. 20. Площадь: 560,1 кв. м. <…> Котельная площадью 36,3 кв. м», — говорится в документе.
Также в деревне Галишово выставили на продажу объекты недвижимого имущества на двух земельных участках. Кроме того, в списке на приватизацию включена артезианская скважина протяженностью 27 метров. В рабочем поселке Варгаши на продажу решили выставить железнодорожный тупик. Его протяженность составляет более тысячи метров. В селе Кипель под приватизацию помимо детского дома пойдет котельная, здание общежития и водонапорная башня.
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