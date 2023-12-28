В Тарко-Сале доктор из Палестины остался без работы

29 декабря 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

На Ямале иностранного врача не берут на работу в поликлинику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проживающий в Тарко-Сале (ЯНАО) гражданин Палестины не может устроиться на работу в больницу по своей специальности. Жительница города сообщила в социальной сети, что для трудоустройства ее супруг предоставил документ о соответствии сертификата о прохождении интернатуры в иностранном государстве российским образовательным стандартам. «Приглашают врачей из других регионов, но не принимают на работу тех, кто проживает и имеет прописку в Тарко-Сале. Мой супруг гражданин Палестины, высококвалифицированный специалист, окончил российский вуз, прошел интернатуру заграницей. Работал в Палестине и в Израиле. Имеет разрешение на временное проживание, а также право на работу в ЯНАО. Супруг — терапевт, а также врач УЗИ. Администрация больницы обещала устроить его на вакантное место, но так этого и не сделала», — написала Карина во время прямого эфира главы Пуровского района Антона Колодина. По словам горожанки, мужчина столкнулся с дискриминацией — иностранца не хотят устраивать на вакантное место. «По всей России нехватка медицинских кадров, а в Тарко-Сале мы столкнулись с дискриминацией при трудоустройстве. Эта ситуация длится с февраля месяца 2023 года. Главврач сказал, что моего мужа примут на работу после того, как будет признана иностранная интернатура в РФ. Интернатуру моему супругу признали в октябре 2023 года, документ был предоставлен», — отметила она. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что документы в отдел кадров ТЦРБ не были представлены в должном виде, более того, вакансий на данный момент нет. «Ни о какой дискриминации речи нет. По словам специалистов ТЦРБ, доктор показал фото этого документа на телефоне заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения. Было обозначено, что нужно принести оригинал (бумажный) в отдел кадров больницы. Предлагаем доктору обратиться к начальнику отдела кадров Максиму Михайловичу Пищулину», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщило о том, что в медицинских учреждениях отдаленных районов ЯНАО появились высокооплачиваемые вакансии. В Красноселькупскую ЦРБ требуются участковый терапевт, педиатр и рентгенолог. В Яр-Салинской ЦРБ открыты вакантные места для акушера-гинеколога, эндокринолога, педиатра и психиатра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проживающий в Тарко-Сале (ЯНАО) гражданин Палестины не может устроиться на работу в больницу по своей специальности. Жительница города сообщила в социальной сети, что для трудоустройства ее супруг предоставил документ о соответствии сертификата о прохождении интернатуры в иностранном государстве российским образовательным стандартам. «Приглашают врачей из других регионов, но не принимают на работу тех, кто проживает и имеет прописку в Тарко-Сале. Мой супруг гражданин Палестины, высококвалифицированный специалист, окончил российский вуз, прошел интернатуру заграницей. Работал в Палестине и в Израиле. Имеет разрешение на временное проживание, а также право на работу в ЯНАО. Супруг — терапевт, а также врач УЗИ. Администрация больницы обещала устроить его на вакантное место, но так этого и не сделала», — написала Карина во время прямого эфира главы Пуровского района Антона Колодина. По словам горожанки, мужчина столкнулся с дискриминацией — иностранца не хотят устраивать на вакантное место. «По всей России нехватка медицинских кадров, а в Тарко-Сале мы столкнулись с дискриминацией при трудоустройстве. Эта ситуация длится с февраля месяца 2023 года. Главврач сказал, что моего мужа примут на работу после того, как будет признана иностранная интернатура в РФ. Интернатуру моему супругу признали в октябре 2023 года, документ был предоставлен», — отметила она. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что документы в отдел кадров ТЦРБ не были представлены в должном виде, более того, вакансий на данный момент нет. «Ни о какой дискриминации речи нет. По словам специалистов ТЦРБ, доктор показал фото этого документа на телефоне заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения. Было обозначено, что нужно принести оригинал (бумажный) в отдел кадров больницы. Предлагаем доктору обратиться к начальнику отдела кадров Максиму Михайловичу Пищулину», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщило о том, что в медицинских учреждениях отдаленных районов ЯНАО появились высокооплачиваемые вакансии. В Красноселькупскую ЦРБ требуются участковый терапевт, педиатр и рентгенолог. В Яр-Салинской ЦРБ открыты вакантные места для акушера-гинеколога, эндокринолога, педиатра и психиатра.