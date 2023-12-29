29 декабря 2023

Губернатор Тюменской области выполнил обещание и исполнил мечты детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, елка желаний
Моор исполнил детские мечты с «Елки желаний» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор выполнил обещание, данное на «Елке желаний», и исполнил мечты троих детей. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Как и обещал, исполнил мечты ребятишек с „Елки желаний“», — написал Моор в своем telegram-канале. Он пояснил, что подарки получили трое детей: пятилетний Андрей, восьмилетняя Ульяна и Дарья.

Маленькому Андрею подарили велосипед, а Ульяне аквамозаику. Подарок Дарья еще не получила, но он уже едет к ней — это беговая дорожка, сообщил губернатор.

Моор принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял три открытки, в которых дети написали о своих мечтах на Новый год.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выполнил обещание, данное на «Елке желаний», и исполнил мечты троих детей. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. «Как и обещал, исполнил мечты ребятишек с „Елки желаний“», — написал Моор в своем telegram-канале. Он пояснил, что подарки получили трое детей: пятилетний Андрей, восьмилетняя Ульяна и Дарья. Маленькому Андрею подарили велосипед, а Ульяне аквамозаику. Подарок Дарья еще не получила, но он уже едет к ней — это беговая дорожка, сообщил губернатор. Моор принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял три открытки, в которых дети написали о своих мечтах на Новый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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