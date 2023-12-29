Губернатор Тюменской области выполнил обещание и исполнил мечты детей

Моор исполнил детские мечты с «Елки желаний» Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор выполнил обещание, данное на «Елке желаний», и исполнил мечты троих детей. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Как и обещал, исполнил мечты ребятишек с „Елки желаний“», — написал Моор в своем telegram-канале. Он пояснил, что подарки получили трое детей: пятилетний Андрей, восьмилетняя Ульяна и Дарья.

Маленькому Андрею подарили велосипед, а Ульяне аквамозаику. Подарок Дарья еще не получила, но он уже едет к ней — это беговая дорожка, сообщил губернатор.

Моор принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял три открытки, в которых дети написали о своих мечтах на Новый год.