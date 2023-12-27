Губернатор Моор исполнит детские новогодние желания

Александр Моор подарит детям презенты, которые они загадали на «Елке желаний»
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял три открытки, в которых дети хотели в подарок велосипед, беговую дорожку и набор бисера. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Желания простые: велосипед, беговая дорожка, набор бисера. За оставшиеся [до Нового года] четыре дня все успеем сделать», — рассказал Александр Моор корреспонденту URА.RU.
Глава Тюменской области сегодня работает в Москве. В здании Кремля 27 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
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