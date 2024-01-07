Жители Тобольска пожаловались на детей, стреляющих из пневматики по машинам

08 января 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Тобольский подросток стрелял по машине из пневмата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тобольска пожаловались на детей, которые стреляют из пневматического оружия по машинам. Они рассказали, что один из подростков живет в Четвертом микрорайоне, 31а. «Хочу предать огласки. Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток и начал стрелять из пневматики по машине. Зашли в подъезд, родителей, видимо, нет дома. Стучались полчаса. Ходят возле двери, а не открывают. Соседи говорят, что эти дети всегда так делают», — пишет житель в telegram-канале «Главное Тобольск». URA.RU отправило запрос в МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Жители Тобольска пожаловались на детей, которые стреляют из пневматического оружия по машинам. Они рассказали, что один из подростков живет в Четвертом микрорайоне, 31а. «Хочу предать огласки. Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток и начал стрелять из пневматики по машине. Зашли в подъезд, родителей, видимо, нет дома. Стучались полчаса. Ходят возле двери, а не открывают. Соседи говорят, что эти дети всегда так делают», — пишет житель в telegram-канале «Главное Тобольск». URA.RU отправило запрос в МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.