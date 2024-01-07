07 января 2024
06 января 2024

Жители Тобольска пожаловались на детей, стреляющих из пневматики по машинам

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобольский подросток стрелял по машине из пневмата Фото:

Жители Тобольска пожаловались на детей, которые стреляют из пневматического оружия по машинам. Они рассказали, что один из подростков живет в Четвертом микрорайоне, 31а.

«Хочу предать огласки. Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток и начал стрелять из пневматики по машине. Зашли в подъезд, родителей, видимо, нет дома. Стучались полчаса. Ходят возле двери, а не открывают. Соседи говорят, что эти дети всегда так делают», — пишет житель в telegram-канале «Главное Тобольск».

URA.RU отправило запрос в МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жители Тобольска пожаловались на детей, которые стреляют из пневматического оружия по машинам. Они рассказали, что один из подростков живет в Четвертом микрорайоне, 31а. «Хочу предать огласки. Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток и начал стрелять из пневматики по машине. Зашли в подъезд, родителей, видимо, нет дома. Стучались полчаса. Ходят возле двери, а не открывают. Соседи говорят, что эти дети всегда так делают», — пишет житель в telegram-канале «Главное Тобольск». URA.RU отправило запрос в МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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