Министр обороны Шойгу похвалил бойцов СВО из Тюменской области

Сергей Шойгу отметил вклад тюменских военных в проведение спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что бойцы 40 инженерно-саперного полка, сформированного в Тюменской области, проявляют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) высокую эффективность и профессионализм. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.

«Министр обороны России отметил высокую эффективность и профессионализм сформированного в Тюменской области 40 инженерно-саперного полка. Генерал армии Сергей Шойгу поздравил отличившиеся воинские формирования, участвующие в СВО. В их числе 40 инженерно-саперный полк, который удостоился почетного наименования «гвардейский», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что за время проведения СВО бойцы 40 инженерно-саперного полка проверили более 1 тыс. километров маршрутов движения, обезвредили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, установили более 10 тыс. мин и возвели 10 км невзрывных заграждений. Более 190 тюменцев получили госнаграды.

Ранее агентство писало о том, что 3 января президент России Владимир Путин присвоил тюменскому инженерно-саперному полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.