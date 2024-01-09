Тюменец предлагает обменять монеты СССР на автомобиль

В коллекции тюменцы монеты, датируемые 1975 годом
Житель Тюмени предлагает обменять несколько монет времен СССР на автомобиль. Информация размещена на сервисе бесплатных объявлений.
«Монеты в очень хорошем состоянии. Глупых вопросов не задавать, писать и звонить понимающим. Интересен обмен на авто», — указывает продавец.
В коллекции у тюменца имеются монеты с изображением памятника «Родина-мать зовет!». Они датируются 1975 годом выпуска.
Ранее житель Тюменской области предлагал обменять две заправки АЗС на квартиру или машину. Авто должно быть не старше 2015 года.
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