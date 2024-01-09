09 января 2024

Тюменец предлагает обменять монеты СССР на автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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В коллекции тюменцы монеты, датируемые 1975 годом Фото:

Житель Тюмени предлагает обменять несколько монет времен СССР на автомобиль. Информация размещена на сервисе бесплатных объявлений.

«Монеты в очень хорошем состоянии. Глупых вопросов не задавать, писать и звонить понимающим. Интересен обмен на авто», — указывает продавец.

В коллекции у тюменца имеются монеты с изображением памятника «Родина-мать зовет!». Они датируются 1975 годом выпуска.

Ранее житель Тюменской области предлагал обменять две заправки АЗС на квартиру или машину. Авто должно быть не старше 2015 года.

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Житель Тюмени предлагает обменять несколько монет времен СССР на автомобиль. Информация размещена на сервисе бесплатных объявлений. «Монеты в очень хорошем состоянии. Глупых вопросов не задавать, писать и звонить понимающим. Интересен обмен на авто», — указывает продавец. В коллекции у тюменца имеются монеты с изображением памятника «Родина-мать зовет!». Они датируются 1975 годом выпуска. Ранее житель Тюменской области предлагал обменять две заправки АЗС на квартиру или машину. Авто должно быть не старше 2015 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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