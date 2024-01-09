Преступления, пожары и другие происшествия в новогодние праздники в ЯНАО

За период новогодних каникул в ЯНАО произошло два убийства и 29 пожаров

10 января 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

В новогодние праздники в ЯНАО произошло два убийства и другие происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО с 30 декабря по 8 января произошло несколько убийств, почти три десятка пожаров, около пятидесяти ДТП, сорок пять вызовов получили спасатели. О наиболее запомнившихся происшествиях читайте в материале URA.RU. «Новогодние убийства» В период длинных выходных в округе произошло два убийства, причиной которых стали бытовые ссоры на почве совместного употребления алкоголя. В Ноябрьске 2 января сорокалетний мужчина пришел в гости к приятелю-ровеснику. Отметив наступивший Новый год, мужчины повздорили, в результате ссоры гость пырнул хозяина ножом в живот, от чего последний скончался. В ночь с 7 на 8 января в Надыме два ранее судимых собутыльника распивали спиртное. В ходе застолья гость нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом, после чего не ушел, а дождался сотрудников полиции, которых вызвала супруга покойного. Происшествия В Новогоднюю ночь вандал разгромил теплую остановку в Ноябрьске. Злоумышленник не учел того, что комплекс оборудован камерами видеонаблюдения, по записям которых была установлена его личность. Сейчас ему грозит уголовное дело. По сообщениям в соцсетях, 3 января в Ноябрьске 12-летний ребенок обнаружил в квартире тело матери. В квартире вместе с мамой и сыном проживала собака, четыре кота и еще 12 различных животных. Полицейские Салехарда выезжали на вызовы 17 раз за время новогодних каникул. Выезды обошлись без серьезных последствий. Пожары Всего за 10 выходных дней в округе произошло 29 пожаров, которые обошлись без человеческих жертв. Медицинская помощь потребовалась в Тазовском, где 6 января загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Также горели дома в Тарко-Сале 2 января и в Лабытнанги в рождественскую ночь 7 января. Дорожно-транспортные происшествия За период каникул в округе произошло 49 ДТП различного характера, 3 из них совершили лица, управляющие автомобилем в нетрезвом состоянии. В Салехарде 7 января 40-летний водитель иномарки совершил наезд на дорожное ограждение и повредил как ограждение, так и автомобиль. Погибших и получивших травмы в ДТП нет. Инспекторы ДПС составили более 3300 административных протоколов. Помощь спасателей По данным окружного департамента гражданской защиты, спасатели «Ямалспаса» выезжали на вызовы 45 раз. В Новый год специалисты отряда были подняты по тревоге и выдвинулись на поиски тундровика, путешествующего из Тазовского в Антипаюту на снегоходе. Он был обнаружен с вертолета 2 января, оказалось, что транспортное средство застряло в ледяной трещине. После извлечения снегохода тундровик продолжил путь самостоятельно. Также, 1 января, спасатели эвакуировали на вертолете семью с заболевшим младенцем, проживающих в Находкинской тундре. Их доставили в больницу Тазовского, где детям и матери была оказана необходимая медицинская помощь. На трассе, за 35 километров от Муравленко 8 января сломался автомобиль, в котором находилось двое взрослых и два ребенка. Два спасателя в кратчайшие сроки выехали к месту вызова. Через некоторое время автомобиль с ямальцами был найден, медицинская помощь гражданам не требовалась. Водитель остался ждать эвакуатор, а пассажир с детьми был доставлен в город. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО с 30 декабря по 8 января произошло несколько убийств, почти три десятка пожаров, около пятидесяти ДТП, сорок пять вызовов получили спасатели. О наиболее запомнившихся происшествиях читайте в материале URA.RU. В период длинных выходных в округе произошло два убийства, причиной которых стали бытовые ссоры на почве совместного употребления алкоголя. В Ноябрьске 2 января сорокалетний мужчина пришел в гости к приятелю-ровеснику. Отметив наступивший Новый год, мужчины повздорили, в результате ссоры гость пырнул хозяина ножом в живот, от чего последний скончался. В ночь с 7 на 8 января в Надыме два ранее судимых собутыльника распивали спиртное. В ходе застолья гость нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом, после чего не ушел, а дождался сотрудников полиции, которых вызвала супруга покойного. В Новогоднюю ночь вандал разгромил теплую остановку в Ноябрьске. Злоумышленник не учел того, что комплекс оборудован камерами видеонаблюдения, по записям которых была установлена его личность. Сейчас ему грозит уголовное дело. По сообщениям в соцсетях, 3 января в Ноябрьске 12-летний ребенок обнаружил в квартире тело матери. В квартире вместе с мамой и сыном проживала собака, четыре кота и еще 12 различных животных. Полицейские Салехарда выезжали на вызовы 17 раз за время новогодних каникул. Выезды обошлись без серьезных последствий. Всего за 10 выходных дней в округе произошло 29 пожаров, которые обошлись без человеческих жертв. Медицинская помощь потребовалась в Тазовском, где 6 января загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Также горели дома в Тарко-Сале 2 января и в Лабытнанги в рождественскую ночь 7 января. За период каникул в округе произошло 49 ДТП различного характера, 3 из них совершили лица, управляющие автомобилем в нетрезвом состоянии. В Салехарде 7 января 40-летний водитель иномарки совершил наезд на дорожное ограждение и повредил как ограждение, так и автомобиль. Погибших и получивших травмы в ДТП нет. Инспекторы ДПС составили более 3300 административных протоколов. По данным окружного департамента гражданской защиты, спасатели «Ямалспаса» выезжали на вызовы 45 раз. В Новый год специалисты отряда были подняты по тревоге и выдвинулись на поиски тундровика, путешествующего из Тазовского в Антипаюту на снегоходе. Он был обнаружен с вертолета 2 января, оказалось, что транспортное средство застряло в ледяной трещине. После извлечения снегохода тундровик продолжил путь самостоятельно. Также, 1 января, спасатели эвакуировали на вертолете семью с заболевшим младенцем, проживающих в Находкинской тундре. Их доставили в больницу Тазовского, где детям и матери была оказана необходимая медицинская помощь. На трассе, за 35 километров от Муравленко 8 января сломался автомобиль, в котором находилось двое взрослых и два ребенка. Два спасателя в кратчайшие сроки выехали к месту вызова. Через некоторое время автомобиль с ямальцами был найден, медицинская помощь гражданам не требовалась. Водитель остался ждать эвакуатор, а пассажир с детьми был доставлен в город.