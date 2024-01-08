В ЯНАО при пожарах в новогодние праздники травмировано шесть человек

В ЯНАО в новогодние праздники произошло 29 пожаров. Возгорания обошлись без жертв, но шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«За период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года на территории ЯНАО произошло 29 пожаров, на которых не допущено гибели людей (за аналогичный период прошлого года — погибло 2 человека). Спасено 17 человек, 6 получили травмы», — сообщает пресс-служба окружного ведомства в официальном telegram-канале.
Одиннадцать возгораний произошло в жилом секторе, в гаражах случилось четыре пожара, также воспламенилось четыре автомобиля. При этом в местах массовых запусков фейерверков происшествий не случилось.
Чаще всего возгорания происходили из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. В пяти случаях пожары возникли из-за нарушения пользования транспортными средствами и еще в пяти — из-за неосторожного обращения с огнем.
Наиболее крупный пожар произошел в Тазовском 6 января, сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего двухэтажного дома, еще четверым потребовалась медицинская помощь. В Лабытнанги 7 января в многоквартирном доме по улице Первомайской произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. Дом расположен рядом с храмом и дежурившие на Рождественской службе пожарные оперативно заметили и ликвидировали происшествие.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.