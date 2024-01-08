08 января 2024

В ЯНАО при пожарах в новогодние праздники травмировано шесть человек

В ЯНАО за новогодние праздники произошло 29 пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, разбор завалов, последствия пожара, пожарный
В ЯНАО в 29 «новогодних» пожарах травмировано 6 человек (фото из архива) Фото:

В ЯНАО в новогодние праздники произошло 29 пожаров. Возгорания обошлись без жертв, но шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«За период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года на территории ЯНАО произошло 29 пожаров, на которых не допущено гибели людей (за аналогичный период прошлого года — погибло 2 человека). Спасено 17 человек, 6 получили травмы», — сообщает пресс-служба окружного ведомства в официальном telegram-канале.

Одиннадцать возгораний произошло в жилом секторе, в гаражах случилось четыре пожара, также воспламенилось четыре автомобиля. При этом в местах массовых запусков фейерверков происшествий не случилось.

Чаще всего возгорания происходили из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. В пяти случаях пожары возникли из-за нарушения пользования транспортными средствами и еще в пяти — из-за неосторожного обращения с огнем.

Наиболее крупный пожар произошел в Тазовском 6 января, сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего двухэтажного дома, еще четверым потребовалась медицинская помощь. В Лабытнанги 7 января в многоквартирном доме по улице Первомайской произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. Дом расположен рядом с храмом и дежурившие на Рождественской службе пожарные оперативно заметили и ликвидировали происшествие.

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В ЯНАО в новогодние праздники произошло 29 пожаров. Возгорания обошлись без жертв, но шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «За период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года на территории ЯНАО произошло 29 пожаров, на которых не допущено гибели людей (за аналогичный период прошлого года — погибло 2 человека). Спасено 17 человек, 6 получили травмы», — сообщает пресс-служба окружного ведомства в официальном telegram-канале. Одиннадцать возгораний произошло в жилом секторе, в гаражах случилось четыре пожара, также воспламенилось четыре автомобиля. При этом в местах массовых запусков фейерверков происшествий не случилось. Чаще всего возгорания происходили из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. В пяти случаях пожары возникли из-за нарушения пользования транспортными средствами и еще в пяти — из-за неосторожного обращения с огнем. Наиболее крупный пожар произошел в Тазовском 6 января, сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего двухэтажного дома, еще четверым потребовалась медицинская помощь. В Лабытнанги 7 января в многоквартирном доме по улице Первомайской произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. Дом расположен рядом с храмом и дежурившие на Рождественской службе пожарные оперативно заметили и ликвидировали происшествие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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