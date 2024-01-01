В ЯНАО спасли младенца, которому стало плохо в тундре

В Тазовском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» доставили из тундры в больницу заболевшую семью с младенцем. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты.
«Вечером 01 января в „Ямалспас“ поступило сообщение, что требуется медпомощь мальчику 2023 года рождения, который находится в Находкинской тундре (р-н Пойловояха). Женщина и двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу поселка Тазовский», — сообщает пресс-служба депзащиты в официальном telegram-канале.
Получив вызов, спасатели и врач на вездеходах выдвинулись в тундру. Врач осмотрел ребенка, было принято решение доставить младенца, его мать и несовершеннолетнего брата в больницу. Сейчас состояние здоровья пациентов стабилизировалось.
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