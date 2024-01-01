01 января 2024
31 декабря 2023

В ЯНАО спасли младенца, которому стало плохо в тундре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Сотрудники «Ямалспас» эвакуировали из тундры заболевшую семью с младенцем Фото:

В Тазовском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» доставили из тундры в больницу заболевшую семью с младенцем. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты.

«Вечером 01 января в „Ямалспас“ поступило сообщение, что требуется медпомощь мальчику 2023 года рождения, который находится в Находкинской тундре (р-н Пойловояха). Женщина и двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу поселка Тазовский», — сообщает пресс-служба депзащиты в официальном telegram-канале.

Получив вызов, спасатели и врач на вездеходах выдвинулись в тундру. Врач осмотрел ребенка, было принято решение доставить младенца, его мать и несовершеннолетнего брата в больницу. Сейчас состояние здоровья пациентов стабилизировалось.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» доставили из тундры в больницу заболевшую семью с младенцем. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты. «Вечером 01 января в „Ямалспас“ поступило сообщение, что требуется медпомощь мальчику 2023 года рождения, который находится в Находкинской тундре (р-н Пойловояха). Женщина и двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу поселка Тазовский», — сообщает пресс-служба депзащиты в официальном telegram-канале. Получив вызов, спасатели и врач на вездеходах выдвинулись в тундру. Врач осмотрел ребенка, было принято решение доставить младенца, его мать и несовершеннолетнего брата в больницу. Сейчас состояние здоровья пациентов стабилизировалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...