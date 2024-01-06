06 января 2024
05 января 2024

МЧС в ЯНАО спасли жителей дома от пожара в рождественскую ночь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Спасатели прибыли на место пожара в кратчайшие сроки (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в многоквартирном доме по улице Первомайской 7 января в 00:11 часов произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. В окружном Управлении МЧС сообщили, что сотрудники оперативно прибыли на место пожара, потушили огонь и спасли девять человек.

«В 00 часов 11 минут в пожарную часть Лабытнанги поступило сообщение от сотрудников МЧС о возгорании в жилом доме по адресу Первомайская, 57. Через несколько минут пожарные были на месте вызова. В результате оперативных действий спасено девять человек, в том числе двое детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Дом, где произошло ЧП, находился рядом с храмом. Сотрудники МЧС дежурили на службе по случаю празднования Рождества Христова. Благодаря этому спасателям удалось оперативно обнаружить и отреагировать на вызов. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 12 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

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В Лабытнанги (ЯНАО) в многоквартирном доме по улице Первомайской 7 января в 00:11 часов произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. В окружном Управлении МЧС сообщили, что сотрудники оперативно прибыли на место пожара, потушили огонь и спасли девять человек. «В 00 часов 11 минут в пожарную часть Лабытнанги поступило сообщение от сотрудников МЧС о возгорании в жилом доме по адресу Первомайская, 57. Через несколько минут пожарные были на месте вызова. В результате оперативных действий спасено девять человек, в том числе двое детей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дом, где произошло ЧП, находился рядом с храмом. Сотрудники МЧС дежурили на службе по случаю празднования Рождества Христова. Благодаря этому спасателям удалось оперативно обнаружить и отреагировать на вызов. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 12 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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