В Лабытнанги (ЯНАО) в многоквартирном доме по улице Первомайской 7 января в 00:11 часов произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. В окружном Управлении МЧС сообщили, что сотрудники оперативно прибыли на место пожара, потушили огонь и спасли девять человек.
«В 00 часов 11 минут в пожарную часть Лабытнанги поступило сообщение от сотрудников МЧС о возгорании в жилом доме по адресу Первомайская, 57. Через несколько минут пожарные были на месте вызова. В результате оперативных действий спасено девять человек, в том числе двое детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Дом, где произошло ЧП, находился рядом с храмом. Сотрудники МЧС дежурили на службе по случаю празднования Рождества Христова. Благодаря этому спасателям удалось оперативно обнаружить и отреагировать на вызов. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 12 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
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