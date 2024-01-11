Власти Салехарда разработали конкретные меры для предотвращения аварий

В Салехарде (ЯНАО) власти разработали пакет мер для повышения надежности электроснабжения, в частности планируется построить резервную линию электропередач от окружной столицы до Надыма. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Титовский.
«С коллегами детально прорабатываем ситуацию с отключением электроэнергии в городе. Считаю важным не только сделать соответствующие выводы, но и принять серьезные технические, организационные решения», — сообщил Алексей Титовский в официальном telegram-канале.
В текущем году планируется построить первый участок резервной ЛЭП Надым-Салехард с большим количеством опор, чтобы избежать обрывов при сильном ветре. Уже сейчас энергетики меняют поврежденные провода и изоляторы на существующих линиях, а также очищают провода от обледенения. В 14 домах города установлены индивидуальные котельные и теплоузлы, в них планируется установка резервных генераторов, чтобы избежать проблем с подачей тепла.
В Салехарде 6 января произошло аварийное отключение электроэнергии. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал это событие резонансным и призвал провести несколько тренировок. Из-за метели 11 января в городе снова возникла опасность аварийного отключения электроэнергии, из-за вовремя принятых мер чрезвычайной ситуации не произошло.
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