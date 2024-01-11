Власти Салехарда разработали конкретные меры для предотвращения аварий

Власти Салехарда разработали конкретные меры для надежного электроснабжения

12 января 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Салехарде усиливают работу по повышению надежности энергосистем (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) власти разработали пакет мер для повышения надежности электроснабжения, в частности планируется построить резервную линию электропередач от окружной столицы до Надыма. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Титовский. «С коллегами детально прорабатываем ситуацию с отключением электроэнергии в городе. Считаю важным не только сделать соответствующие выводы, но и принять серьезные технические, организационные решения», — сообщил Алексей Титовский в официальном telegram-канале. В текущем году планируется построить первый участок резервной ЛЭП Надым-Салехард с большим количеством опор, чтобы избежать обрывов при сильном ветре. Уже сейчас энергетики меняют поврежденные провода и изоляторы на существующих линиях, а также очищают провода от обледенения. В 14 домах города установлены индивидуальные котельные и теплоузлы, в них планируется установка резервных генераторов, чтобы избежать проблем с подачей тепла. В Салехарде 6 января произошло аварийное отключение электроэнергии. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал это событие резонансным и призвал провести несколько тренировок. Из-за метели 11 января в городе снова возникла опасность аварийного отключения электроэнергии, из-за вовремя принятых мер чрезвычайной ситуации не произошло. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) власти разработали пакет мер для повышения надежности электроснабжения, в частности планируется построить резервную линию электропередач от окружной столицы до Надыма. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Титовский. «С коллегами детально прорабатываем ситуацию с отключением электроэнергии в городе. Считаю важным не только сделать соответствующие выводы, но и принять серьезные технические, организационные решения», — сообщил Алексей Титовский в официальном telegram-канале. В текущем году планируется построить первый участок резервной ЛЭП Надым-Салехард с большим количеством опор, чтобы избежать обрывов при сильном ветре. Уже сейчас энергетики меняют поврежденные провода и изоляторы на существующих линиях, а также очищают провода от обледенения. В 14 домах города установлены индивидуальные котельные и теплоузлы, в них планируется установка резервных генераторов, чтобы избежать проблем с подачей тепла. В Салехарде 6 января произошло аварийное отключение электроэнергии. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал это событие резонансным и призвал провести несколько тренировок. Из-за метели 11 января в городе снова возникла опасность аварийного отключения электроэнергии, из-за вовремя принятых мер чрезвычайной ситуации не произошло.