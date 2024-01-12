Где в Тюмени встретить Старый Новый год

Тюменцы в сошьют ковер в честь Старого Нового года

В главном музее Тюмени горожане вышьют ковер на тему Старого Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцев в выходные ждет насыщенная программа, посвященная Старому Новому году. Кроме традиционных, новогодних представлений, жители столицы региона примут участие в необычных спектаклях и мастер-классах. Подробнее о событиях в обзоре URA.RU.

Концерты

Послушать любимые новогодние песни в исполнении тюменского оркестра горожане смогут все выходные в Тюменской филармонии. Кроме новогодних хитов, музыканты исполнят композиции легендарного Эдуарда Артемьева. Дирижировать будет Анатолий Оселков, выпускник Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Детский мюзикл «Новогоднее приключение Буратино» подарит детям и взрослым любимую сказку с новым, музыкальным прочтением. Организаторы обещают неожиданные сюжетные повороты и счастливый конец в старой истории на новый лад.

Мастер-классы

В главном музее Тюмени горожане смогут вышить ковер на тему Старого Нового года. Участникам покажут оригинальную технику, при помощи которой на ковре будет сделан рисунок специальными иглами.

В музее «Дом Машарова» пройдет настоящий сибирский мастер-класс. Все желающие могут вырезать сувенир из кости, как это делают местные мастера уже многие столетия. Бонусом идет рассказ об истории ремесла.

Спектакли

Продлить ощущение новогодних праздников для детей тюменцы смогут на спектакле «Ночь Восходящей звезды». Это сказка по мотивам северных сказаний о чукотской девочке, которая отправляется в дальнее путешествие за новогодним чудом.

Сказка для взрослых и детей в исполнении цирковых артистов «Алиса в Зазеркалье» порадует тюменцев в выходные. Режиссер Вадим Непочатых сумел синтезировать театр и цирк на сцене, чтобы зрители могли насладиться невероятными трюками и необычными сценарными ходами.