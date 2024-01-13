Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за аварийности больницы в Тюменской области

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ.
«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области. В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем состоянии инфекционного отделения», — написано в telegram-канале ведомства.
В сообщении говорится, что поступившая туда 10 января женщина с грудным ребенком была вынуждена покинуть медицинское учреждение на следующий же день из-за аварийности здания. Также сообщается, что там разрушаются стены, в окна пошли трещинами, трубопровод в уборной прогнил, а матрасы старые и пропитаны неизвестными веществами.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.