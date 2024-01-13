13 января 2024
12 января 2024

Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за аварийности больницы в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин занялся больницей в городе Ишиме Тюменской области Фото:

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ.

«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области. В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем состоянии инфекционного отделения», — написано в telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что поступившая туда 10 января женщина с грудным ребенком была вынуждена покинуть медицинское учреждение на следующий же день из-за аварийности здания. Также сообщается, что там разрушаются стены, в окна пошли трещинами, трубопровод в уборной прогнил, а матрасы старые и пропитаны неизвестными веществами.

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ. «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области. В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем состоянии инфекционного отделения», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении говорится, что поступившая туда 10 января женщина с грудным ребенком была вынуждена покинуть медицинское учреждение на следующий же день из-за аварийности здания. Также сообщается, что там разрушаются стены, в окна пошли трещинами, трубопровод в уборной прогнил, а матрасы старые и пропитаны неизвестными веществами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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