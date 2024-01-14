В Ноябрьске (ЯНАО) один из покупателей в супермаркете «Лента» обратил внимание на большое количество воробьев в торговом зале. На это пожаловались в социальных сетях. «Это какой-то ужас в „Ленте“. Уже не в первый раз, да что уж, не в первый год наблюдаются [воробьи в магазине]. Неужели ничего нельзя сделать?» — спрашивает анонимный покупатель в telegram-канале NSK. В комментариях мнения жителей разделились. «Чем вам воробьи помешали?» — интересуется Tata. «Пометом на товарах», — отвечает Сергей. «Продукты без ГМО, воробьи кушают», — добавляет Маргарита. «Бывает и съедают хлеб», — замечает Тимофей. Корреспондент агентства направил запрос в окружное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.