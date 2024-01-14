14 января 2024
13 января 2024

В ЯНАО покупателей федерального ритейлера атакуют воробьи. Фото

В Ноябрьске покупателей супермаркета «Лента» беспокоят воробьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Официанты в уличных кафе. Челябинск, воробьи
В Ноябрьске покупателям магазина «Лента» досаждают воробьи Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) один из покупателей в супермаркете «Лента» обратил внимание на большое количество воробьев в торговом зале. На это пожаловались в социальных сетях.

«Это какой-то ужас в „Ленте“. Уже не в первый раз, да что уж, не в первый год наблюдаются [воробьи в магазине]. Неужели ничего нельзя сделать?» — спрашивает анонимный покупатель в telegram-канале NSK.

В комментариях мнения жителей разделились. «Чем вам воробьи помешали?» — интересуется Tata. «Пометом на товарах», — отвечает Сергей. «Продукты без ГМО, воробьи кушают», — добавляет Маргарита. «Бывает и съедают хлеб», — замечает Тимофей.

Корреспондент агентства направил запрос в окружное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Воробьи в супермаркете
Воробьи в супермаркете
Фото:
Воробьи на прилавках
Воробьи на прилавках
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) один из покупателей в супермаркете «Лента» обратил внимание на большое количество воробьев в торговом зале. На это пожаловались в социальных сетях. «Это какой-то ужас в „Ленте“. Уже не в первый раз, да что уж, не в первый год наблюдаются [воробьи в магазине]. Неужели ничего нельзя сделать?» — спрашивает анонимный покупатель в telegram-канале NSK. В комментариях мнения жителей разделились. «Чем вам воробьи помешали?» — интересуется Tata. «Пометом на товарах», — отвечает Сергей. «Продукты без ГМО, воробьи кушают», — добавляет Маргарита. «Бывает и съедают хлеб», — замечает Тимофей. Корреспондент агентства направил запрос в окружное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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