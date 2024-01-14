В ЯНАО покупателей федерального ритейлера атакуют воробьи. Фото

В Ноябрьске покупателей супермаркета «Лента» беспокоят воробьи

15 января 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске покупателям магазина «Лента» досаждают воробьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) один из покупателей в супермаркете «Лента» обратил внимание на большое количество воробьев в торговом зале. На это пожаловались в социальных сетях. «Это какой-то ужас в „Ленте“. Уже не в первый раз, да что уж, не в первый год наблюдаются [воробьи в магазине]. Неужели ничего нельзя сделать?» — спрашивает анонимный покупатель в telegram-канале NSK. В комментариях мнения жителей разделились. «Чем вам воробьи помешали?» — интересуется Tata. «Пометом на товарах», — отвечает Сергей. «Продукты без ГМО, воробьи кушают», — добавляет Маргарита. «Бывает и съедают хлеб», — замечает Тимофей. Корреспондент агентства направил запрос в окружное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Воробьи в супермаркете Фото: telegram-канал «NSK» — https://t.me/Noyabrsk112/16709?comment=137458 Воробьи на прилавках Фото: telegram-канал «NSK» — https://t.me/Noyabrsk112/16709?comment=137458

В Ноябрьске (ЯНАО) один из покупателей в супермаркете «Лента» обратил внимание на большое количество воробьев в торговом зале. На это пожаловались в социальных сетях. «Это какой-то ужас в „Ленте“. Уже не в первый раз, да что уж, не в первый год наблюдаются [воробьи в магазине]. Неужели ничего нельзя сделать?» — спрашивает анонимный покупатель в telegram-канале NSK. В комментариях мнения жителей разделились. «Чем вам воробьи помешали?» — интересуется Tata. «Пометом на товарах», — отвечает Сергей. «Продукты без ГМО, воробьи кушают», — добавляет Маргарита. «Бывает и съедают хлеб», — замечает Тимофей. Корреспондент агентства направил запрос в окружное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.