17 января 2024

В тюменском микрорайоне построят новый детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, урок физкультуры, детский сад
Также в этом районе рассмотрят строительство школы в 2024—2025 годах Фото:

В Тюмени в районе Ново-Комарово появится детский сад на 550 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Также в этом районе рассмотрят строительство школы в 2024—2025 годах.

«Осуществляется разработка проектной документации на строительство детского сада проектной мощностью 550 мест. Решение будет принято после завершения работ по проектированию объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Антипино планируют построить новую школу. Сейчас здесь только одна школа, в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта.

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В Тюмени в районе Ново-Комарово появится детский сад на 550 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Также в этом районе рассмотрят строительство школы в 2024—2025 годах. «Осуществляется разработка проектной документации на строительство детского сада проектной мощностью 550 мест. Решение будет принято после завершения работ по проектированию объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Антипино планируют построить новую школу. Сейчас здесь только одна школа, в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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