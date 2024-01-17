В тюменском микрорайоне построят новый детский сад

В Тюмени в районе Ново-Комарово появится детский сад на 550 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Также в этом районе рассмотрят строительство школы в 2024—2025 годах.
«Осуществляется разработка проектной документации на строительство детского сада проектной мощностью 550 мест. Решение будет принято после завершения работ по проектированию объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Антипино планируют построить новую школу. Сейчас здесь только одна школа, в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта.
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