В тюменском микрорайоне Антипино построят новую школу

22 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Пока в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Антипино, где пока есть только одна школа, построят новое учреждение. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Пока в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта. «По земельному участку в Антипино велись работы по его очистке от зданий и сооружений. Планируется продолжение работ по выносу инженерных сетей. Пока же проектом областного бюджета на 2024—2026 годы по новой школе в мкр. Антипино средства предусмотрены только на разработку проектной документации», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской слободе построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проекта начнут в 2025 году.

В Тюмени в микрорайоне Антипино, где пока есть только одна школа, построят новое учреждение. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Пока в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта. «По земельному участку в Антипино велись работы по его очистке от зданий и сооружений. Планируется продолжение работ по выносу инженерных сетей. Пока же проектом областного бюджета на 2024—2026 годы по новой школе в мкр. Антипино средства предусмотрены только на разработку проектной документации», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской слободе построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проекта начнут в 2025 году.