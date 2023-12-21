21 декабря 2023

В тюменском микрорайоне Антипино построят новую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Кокорин в Варгашинском районе Курган, сваи
Пока в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта Фото:

В Тюмени в микрорайоне Антипино, где пока есть только одна школа, построят новое учреждение. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Пока в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта.

«По земельному участку в Антипино велись работы по его очистке от зданий и сооружений. Планируется продолжение работ по выносу инженерных сетей. Пока же проектом областного бюджета на 2024—2026 годы по новой школе в мкр. Антипино средства предусмотрены только на разработку проектной документации», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской слободе построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проекта начнут в 2025 году.

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В Тюмени в микрорайоне Антипино, где пока есть только одна школа, построят новое учреждение. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Пока в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта. «По земельному участку в Антипино велись работы по его очистке от зданий и сооружений. Планируется продолжение работ по выносу инженерных сетей. Пока же проектом областного бюджета на 2024—2026 годы по новой школе в мкр. Антипино средства предусмотрены только на разработку проектной документации», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской слободе построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проекта начнут в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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