В тюменском микрорайоне Антипино построят новую школу

В Тюмени в микрорайоне Антипино, где пока есть только одна школа, построят новое учреждение. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Пока в бюджете на ближайшие годы предусмотрены деньги только на разработку проекта.
«По земельному участку в Антипино велись работы по его очистке от зданий и сооружений. Планируется продолжение работ по выносу инженерных сетей. Пока же проектом областного бюджета на 2024—2026 годы по новой школе в мкр. Антипино средства предусмотрены только на разработку проектной документации», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской слободе построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проекта начнут в 2025 году.
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