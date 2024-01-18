18 января 2024

Алена Водонаева уличила бывшего мужа Ксении Бородиной в ношении поддельных вещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Покровский пассаж. Екатеринбург, сумка, прада, prada, бренд, лакшери, фэшн
Под критику Алены Водонаевой попала сумка известного бренда стоимостью в несколько сотен тысяч рублей Фото:

Блогер Алена Водонаева из Тюмени обвинила бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной бизнесмена Курбана Омарова в ношении поддельных брендовых вещей. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале.

«Почему у вас на Prada швы кривые? К майке Chanel тоже есть вопросы», — написала телеведущая в своем telegram-канале VODA.

Стоимость сумки, которая попала под критику Алены Водонаевой, начинается от 215 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что саму Водонаеву за внешний критикуют подписчики, которые указали на отсутствие вкуса и скудный гардероб тюменки.

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Блогер Алена Водонаева из Тюмени обвинила бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной бизнесмена Курбана Омарова в ношении поддельных брендовых вещей. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале. «Почему у вас на Prada швы кривые? К майке Chanel тоже есть вопросы», — написала телеведущая в своем telegram-канале VODA. Стоимость сумки, которая попала под критику Алены Водонаевой, начинается от 215 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что саму Водонаеву за внешний критикуют подписчики, которые указали на отсутствие вкуса и скудный гардероб тюменки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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