Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков собрал местных VIP и курганцев на концерт вокального ансамбля «Дорос» с православными песнями в храме Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на мероприятии.
«Ильтяков на Крещение привез мужской вокальный ансамбль и собрал курганских VIP и жителей на концерт в храме. Пели православные песни», — отметил журналист. Также сообщается, что на мероприятии, кроме самого Ильтякова пришли главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, с супругой, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, митрополит Даниил и главврач Курганской БСМП Сергей Воронин. Все они сидели в первых рядах
Ранее URA.RU писало новом доме культуры Частоозерья 18 января выступит группа «Черный кофе», а в храме — мужской вокальный ансамбль «Doros». Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков, который также организовывает многие масштабные мероприятия в регионе.
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