Депутат ГД Ильтяков развлек курганских VIP концертом в храме. Видео

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Ансамбль Дорос в храме Александра Невского. Курган
Александр Ильтяков (в центре) собрал курганцев и местных VIP на концерте мужского вокального ансамбля в храме Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков собрал местных VIP и курганцев на концерт вокального ансамбля «Дорос» с православными песнями в храме Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на мероприятии.

«Ильтяков на Крещение привез мужской вокальный ансамбль и собрал курганских VIP и жителей на концерт в храме. Пели православные песни», — отметил журналист. Также сообщается, что на мероприятии, кроме самого Ильтякова пришли главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, с супругой, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, митрополит Даниил и главврач Курганской БСМП Сергей Воронин. Все они сидели в первых рядах

Ранее URA.RU писало новом доме культуры Частоозерья 18 января выступит группа «Черный кофе», а в храме — мужской вокальный ансамбль «Doros». Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков, который также организовывает многие масштабные мероприятия в регионе.

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков собрал местных VIP и курганцев на концерт вокального ансамбля «Дорос» с православными песнями в храме Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на мероприятии. «Ильтяков на Крещение привез мужской вокальный ансамбль и собрал курганских VIP и жителей на концерт в храме. Пели православные песни», — отметил журналист. Также сообщается, что на мероприятии, кроме самого Ильтякова пришли главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, с супругой, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, митрополит Даниил и главврач Курганской БСМП Сергей Воронин. Все они сидели в первых рядах Ранее URA.RU писало новом доме культуры Частоозерья 18 января выступит группа «Черный кофе», а в храме — мужской вокальный ансамбль «Doros». Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков, который также организовывает многие масштабные мероприятия в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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