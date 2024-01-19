Депутат ГД Ильтяков развлек курганских VIP концертом в храме. Видео

19 января 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков (в центре) собрал курганцев и местных VIP на концерте мужского вокального ансамбля в храме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков собрал местных VIP и курганцев на концерт вокального ансамбля «Дорос» с православными песнями в храме Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на мероприятии. «Ильтяков на Крещение привез мужской вокальный ансамбль и собрал курганских VIP и жителей на концерт в храме. Пели православные песни», — отметил журналист. Также сообщается, что на мероприятии, кроме самого Ильтякова пришли главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, с супругой, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, митрополит Даниил и главврач Курганской БСМП Сергей Воронин. Все они сидели в первых рядах Ранее URA.RU писало новом доме культуры Частоозерья 18 января выступит группа «Черный кофе», а в храме — мужской вокальный ансамбль «Doros». Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков, который также организовывает многие масштабные мероприятия в регионе.

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков собрал местных VIP и курганцев на концерт вокального ансамбля «Дорос» с православными песнями в храме Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на мероприятии. «Ильтяков на Крещение привез мужской вокальный ансамбль и собрал курганских VIP и жителей на концерт в храме. Пели православные песни», — отметил журналист. Также сообщается, что на мероприятии, кроме самого Ильтякова пришли главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, с супругой, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, митрополит Даниил и главврач Курганской БСМП Сергей Воронин. Все они сидели в первых рядах Ранее URA.RU писало новом доме культуры Частоозерья 18 января выступит группа «Черный кофе», а в храме — мужской вокальный ансамбль «Doros». Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков, который также организовывает многие масштабные мероприятия в регионе.