19 января 2024

Полицейские поймали курганца, убившего диких косуль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
Курганец незаконно добыл двух косуль Фото:

В Куртамышском округе Курганской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в багажнике которого нашли ружье и две туши косули. Разрешения на отстрел животных у водителя не было. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале.

«Недалеко от села Камаган сотрудники ДПС МО МВД России „Куртамышский“ остановили автомобиль ВАЗ-2107. В багажнике полицейские обнаружили две туши диких животных. Соответствующих разрешительных документов у водителя не имелось», — уточнили в посте представители ведомства.

По данным полиции, 42-летний местный житель совершил незаконную добычу двух особей косули сибирской на территории Донковского охотничьего хозяйства. Они добавили, что материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, полицейские изъяли машину и туши животных. Мужчина доставлен в отдел полиции, отметили в ведомстве.

Курганские полицейские задержали браконьера
Курганские полицейские задержали браконьера
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В Куртамышском округе Курганской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в багажнике которого нашли ружье и две туши косули. Разрешения на отстрел животных у водителя не было. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале. «Недалеко от села Камаган сотрудники ДПС МО МВД России „Куртамышский“ остановили автомобиль ВАЗ-2107. В багажнике полицейские обнаружили две туши диких животных. Соответствующих разрешительных документов у водителя не имелось», — уточнили в посте представители ведомства. По данным полиции, 42-летний местный житель совершил незаконную добычу двух особей косули сибирской на территории Донковского охотничьего хозяйства. Они добавили, что материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, полицейские изъяли машину и туши животных. Мужчина доставлен в отдел полиции, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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