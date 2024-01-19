Полицейские поймали курганца, убившего диких косуль. Фото

20 января 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Курганец незаконно добыл двух косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куртамышском округе Курганской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в багажнике которого нашли ружье и две туши косули. Разрешения на отстрел животных у водителя не было. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале. «Недалеко от села Камаган сотрудники ДПС МО МВД России „Куртамышский“ остановили автомобиль ВАЗ-2107. В багажнике полицейские обнаружили две туши диких животных. Соответствующих разрешительных документов у водителя не имелось», — уточнили в посте представители ведомства. По данным полиции, 42-летний местный житель совершил незаконную добычу двух особей косули сибирской на территории Донковского охотничьего хозяйства. Они добавили, что материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, полицейские изъяли машину и туши животных. Мужчина доставлен в отдел полиции, отметили в ведомстве. Курганские полицейские задержали браконьера Фото: telegram-канал «Полиция Курганской области», https://t.me/UMVD45/4626

В Куртамышском округе Курганской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в багажнике которого нашли ружье и две туши косули. Разрешения на отстрел животных у водителя не было. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале. «Недалеко от села Камаган сотрудники ДПС МО МВД России „Куртамышский“ остановили автомобиль ВАЗ-2107. В багажнике полицейские обнаружили две туши диких животных. Соответствующих разрешительных документов у водителя не имелось», — уточнили в посте представители ведомства. По данным полиции, 42-летний местный житель совершил незаконную добычу двух особей косули сибирской на территории Донковского охотничьего хозяйства. Они добавили, что материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, полицейские изъяли машину и туши животных. Мужчина доставлен в отдел полиции, отметили в ведомстве.