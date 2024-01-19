В Куртамышском округе Курганской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в багажнике которого нашли ружье и две туши косули. Разрешения на отстрел животных у водителя не было. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале.
«Недалеко от села Камаган сотрудники ДПС МО МВД России „Куртамышский“ остановили автомобиль ВАЗ-2107. В багажнике полицейские обнаружили две туши диких животных. Соответствующих разрешительных документов у водителя не имелось», — уточнили в посте представители ведомства.
По данным полиции, 42-летний местный житель совершил незаконную добычу двух особей косули сибирской на территории Донковского охотничьего хозяйства. Они добавили, что материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, полицейские изъяли машину и туши животных. Мужчина доставлен в отдел полиции, отметили в ведомстве.
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