22 января 2024

Данные об отголосках китайского землетрясения в Кургане появятся через два дня. Скрин

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Город. Курган, набережная, город курган, зима, набережная тобола
Экстренная эвакуация жильцов двух 17-этажек в Кургане произошла после землетрясения на границе Китая, Казахстана и Киргизии Фото:
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Землетрясение в Кургане

Информация о воздействии подземных толчков в Китае и Казахстане на сейсмическую обстановку в Кургане станет известна спустя несколько дней. Такой вывод можно сделать, исходя из карты на сайте Казахстанского национального центра данных.

«Карта сейсмических событий за 21 января 2024», — информирует сайт сейсмического центра. Он обновляется раз в два дня. По данным источников URA.RU, это ближайший к Кургану центр, публикующий сейсмоданные.

Оперативная информация актуальна на конец прошлой недели. В настоящее информации о волнениях в регионе не зафиксировано. Информацию о возможном влиянии толчков на границе Китая, Казахстана и Киргизии на обстановку в высотках Кургана проверят спустя некоторое время.

Ранее URA.RU сообщало, что в двух курганских многоэтажках эвакуировали жильцов. Событие произошло ночью 23 января. Одновременно с началом вибраций в домах произошли подземные толчки в азиатских республиках.

Данные о влиянии толчков в Кургане появятся через несколько дней
Данные о влиянии толчков в Кургане появятся через несколько дней

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Информация о воздействии подземных толчков в Китае и Казахстане на сейсмическую обстановку в Кургане станет известна спустя несколько дней. Такой вывод можно сделать, исходя из карты на сайте Казахстанского национального центра данных. «Карта сейсмических событий за 21 января 2024», — информирует сайт сейсмического центра. Он обновляется раз в два дня. По данным источников URA.RU, это ближайший к Кургану центр, публикующий сейсмоданные. Оперативная информация актуальна на конец прошлой недели. В настоящее информации о волнениях в регионе не зафиксировано. Информацию о возможном влиянии толчков на границе Китая, Казахстана и Киргизии на обстановку в высотках Кургана проверят спустя некоторое время. Ранее URA.RU сообщало, что в двух курганских многоэтажках эвакуировали жильцов. Событие произошло ночью 23 января. Одновременно с началом вибраций в домах произошли подземные толчки в азиатских республиках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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