Данные об отголосках китайского землетрясения в Кургане появятся через два дня. Скрин

23 января 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Экстренная эвакуация жильцов двух 17-этажек в Кургане произошла после землетрясения на границе Китая, Казахстана и Киргизии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Информация о воздействии подземных толчков в Китае и Казахстане на сейсмическую обстановку в Кургане станет известна спустя несколько дней. Такой вывод можно сделать, исходя из карты на сайте Казахстанского национального центра данных. «Карта сейсмических событий за 21 января 2024», — информирует сайт сейсмического центра. Он обновляется раз в два дня. По данным источников URA.RU, это ближайший к Кургану центр, публикующий сейсмоданные. Оперативная информация актуальна на конец прошлой недели. В настоящее информации о волнениях в регионе не зафиксировано. Информацию о возможном влиянии толчков на границе Китая, Казахстана и Киргизии на обстановку в высотках Кургана проверят спустя некоторое время. Ранее URA.RU сообщало, что в двух курганских многоэтажках эвакуировали жильцов. Событие произошло ночью 23 января. Одновременно с началом вибраций в домах произошли подземные толчки в азиатских республиках. Данные о влиянии толчков в Кургане появятся через несколько дней скрин: https://kndc.kz/index.php/sejsmicheskie-byulleteni/interactive-bulletin

Информация о воздействии подземных толчков в Китае и Казахстане на сейсмическую обстановку в Кургане станет известна спустя несколько дней. Такой вывод можно сделать, исходя из карты на сайте Казахстанского национального центра данных. «Карта сейсмических событий за 21 января 2024», — информирует сайт сейсмического центра. Он обновляется раз в два дня. По данным источников URA.RU, это ближайший к Кургану центр, публикующий сейсмоданные. Оперативная информация актуальна на конец прошлой недели. В настоящее информации о волнениях в регионе не зафиксировано. Информацию о возможном влиянии толчков на границе Китая, Казахстана и Киргизии на обстановку в высотках Кургана проверят спустя некоторое время. Ранее URA.RU сообщало, что в двух курганских многоэтажках эвакуировали жильцов. Событие произошло ночью 23 января. Одновременно с началом вибраций в домах произошли подземные толчки в азиатских республиках.