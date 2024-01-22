22 января 2024

Тюменец завладел домом родителей, воспользовавшись психическими проблемами отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, пенсионер, старик, старость, пожилой человек, морщины, руки
Пожилой мужчина не мог осознавать, что за договор он подписывает Фото:

Житель Тюмени подсунул на подпись своему отцу, страдающему расстройством психики и болезнью Альцгеймера, договор дарения на участок и дом. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. С возникшей ситуацией была не согласна вторая собственница дома — мать тюменца.

«Лариса вместе с мужем Анатолием приобрели земельный участок в селе Богандинское, построили на нем дом, право собственности зарегистрировали на Анатолия. Спустя 14 лет мужчине поставили диагноз — болезнь Альцгеймера. В этот период сын пары подсунул отцу договор дарения на имущество, который недееспособный мужчина подписал», — рассказали в суде.

Сын получил в собственность участок и дом. Затем он передарил их жене, а она — своей матери. Однако с такой постановкой вопроса была не согласна мать тюменца, ведь имущество являлось ее общей с супругом собственностью. Женщина обратилась в прокуратуру, к делу подключилось и управление соцзащиты Тюмени.

«Даритель страдал частичной деменцией. По закону сделку, совершенную даже дееспособным гражданином, но не понимающим значение своих действий, суд может признать недействительной. Так и вышло: договор дарения был аннулирован, недвижимость должна быть возвращена истинным владельцам», — подытожили в суде.

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Житель Тюмени подсунул на подпись своему отцу, страдающему расстройством психики и болезнью Альцгеймера, договор дарения на участок и дом. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. С возникшей ситуацией была не согласна вторая собственница дома — мать тюменца. «Лариса вместе с мужем Анатолием приобрели земельный участок в селе Богандинское, построили на нем дом, право собственности зарегистрировали на Анатолия. Спустя 14 лет мужчине поставили диагноз — болезнь Альцгеймера. В этот период сын пары подсунул отцу договор дарения на имущество, который недееспособный мужчина подписал», — рассказали в суде. Сын получил в собственность участок и дом. Затем он передарил их жене, а она — своей матери. Однако с такой постановкой вопроса была не согласна мать тюменца, ведь имущество являлось ее общей с супругом собственностью. Женщина обратилась в прокуратуру, к делу подключилось и управление соцзащиты Тюмени. «Даритель страдал частичной деменцией. По закону сделку, совершенную даже дееспособным гражданином, но не понимающим значение своих действий, суд может признать недействительной. Так и вышло: договор дарения был аннулирован, недвижимость должна быть возвращена истинным владельцам», — подытожили в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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