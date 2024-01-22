Тюменец завладел домом родителей, воспользовавшись психическими проблемами отца

23 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Пожилой мужчина не мог осознавать, что за договор он подписывает Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тюмени подсунул на подпись своему отцу, страдающему расстройством психики и болезнью Альцгеймера, договор дарения на участок и дом. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. С возникшей ситуацией была не согласна вторая собственница дома — мать тюменца. «Лариса вместе с мужем Анатолием приобрели земельный участок в селе Богандинское, построили на нем дом, право собственности зарегистрировали на Анатолия. Спустя 14 лет мужчине поставили диагноз — болезнь Альцгеймера. В этот период сын пары подсунул отцу договор дарения на имущество, который недееспособный мужчина подписал», — рассказали в суде. Сын получил в собственность участок и дом. Затем он передарил их жене, а она — своей матери. Однако с такой постановкой вопроса была не согласна мать тюменца, ведь имущество являлось ее общей с супругом собственностью. Женщина обратилась в прокуратуру, к делу подключилось и управление соцзащиты Тюмени. «Даритель страдал частичной деменцией. По закону сделку, совершенную даже дееспособным гражданином, но не понимающим значение своих действий, суд может признать недействительной. Так и вышло: договор дарения был аннулирован, недвижимость должна быть возвращена истинным владельцам», — подытожили в суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени подсунул на подпись своему отцу, страдающему расстройством психики и болезнью Альцгеймера, договор дарения на участок и дом. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. С возникшей ситуацией была не согласна вторая собственница дома — мать тюменца. «Лариса вместе с мужем Анатолием приобрели земельный участок в селе Богандинское, построили на нем дом, право собственности зарегистрировали на Анатолия. Спустя 14 лет мужчине поставили диагноз — болезнь Альцгеймера. В этот период сын пары подсунул отцу договор дарения на имущество, который недееспособный мужчина подписал», — рассказали в суде. Сын получил в собственность участок и дом. Затем он передарил их жене, а она — своей матери. Однако с такой постановкой вопроса была не согласна мать тюменца, ведь имущество являлось ее общей с супругом собственностью. Женщина обратилась в прокуратуру, к делу подключилось и управление соцзащиты Тюмени. «Даритель страдал частичной деменцией. По закону сделку, совершенную даже дееспособным гражданином, но не понимающим значение своих действий, суд может признать недействительной. Так и вышло: договор дарения был аннулирован, недвижимость должна быть возвращена истинным владельцам», — подытожили в суде.