Жительницы газовой столицы ЯНАО обеспокоены отсутствием маммолога в больнице

В поликлинике Нового Уренгоя не хватает врача-маммолога

24 января 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

На Ямале не хватает специалистов-маммологов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) отсутствует специалист, который занимается лечением заболеваний молочных желез. Об этом в telegram сообщили жители города. «В Новом Уренгое в поликлиниках нет ни одного маммолога. Пробовала сегодня записаться, была в шоке. Этот специалист должен быть в любом городе, и, желательно, не один. Учитывая риски рака молочной железы и попутные сложности, которые возникают у женщин при грудном вскармливании и его завершении», — написала Анна в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что пациентов с заболеваниями молочной железы наблюдают гинекологи. При подозрении на злокачественные новообразования ямальцев направляют на прием к онкологам. Если требуется профильное лечение, специалисты оформляют направление в клинику за пределы региона. Ранее URA.RU сообщило об отсутствии гастроэнтеролога в поликлинике Нового Уренгоя (ЯНАО). Кроме того, жители города пожаловались на невозможность попасть на прием к врачу-стоматологу.

В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) отсутствует специалист, который занимается лечением заболеваний молочных желез. Об этом в telegram сообщили жители города. «В Новом Уренгое в поликлиниках нет ни одного маммолога. Пробовала сегодня записаться, была в шоке. Этот специалист должен быть в любом городе, и, желательно, не один. Учитывая риски рака молочной железы и попутные сложности, которые возникают у женщин при грудном вскармливании и его завершении», — написала Анна в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что пациентов с заболеваниями молочной железы наблюдают гинекологи. При подозрении на злокачественные новообразования ямальцев направляют на прием к онкологам. Если требуется профильное лечение, специалисты оформляют направление в клинику за пределы региона. Ранее URA.RU сообщило об отсутствии гастроэнтеролога в поликлинике Нового Уренгоя (ЯНАО). Кроме того, жители города пожаловались на невозможность попасть на прием к врачу-стоматологу.