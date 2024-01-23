23 января 2024

Жительницы газовой столицы ЯНАО обеспокоены отсутствием маммолога в больнице

В поликлинике Нового Уренгоя не хватает врача-маммолога
© Служба новостей «URA.RU»
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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, онкология, медицина, обследование, мрт, врач, больница
На Ямале не хватает специалистов-маммологов Фото:

В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) отсутствует специалист, который занимается лечением заболеваний молочных желез. Об этом в telegram сообщили жители города.

«В Новом Уренгое в поликлиниках нет ни одного маммолога. Пробовала сегодня записаться, была в шоке. Этот специалист должен быть в любом городе, и, желательно, не один. Учитывая риски рака молочной железы и попутные сложности, которые возникают у женщин при грудном вскармливании и его завершении», — написала Анна в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что пациентов с заболеваниями молочной железы наблюдают гинекологи. При подозрении на злокачественные новообразования ямальцев направляют на прием к онкологам. Если требуется профильное лечение, специалисты оформляют направление в клинику за пределы региона.

Ранее URA.RU сообщило об отсутствии гастроэнтеролога в поликлинике Нового Уренгоя (ЯНАО). Кроме того, жители города пожаловались на невозможность попасть на прием к врачу-стоматологу.

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В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) отсутствует специалист, который занимается лечением заболеваний молочных желез. Об этом в telegram сообщили жители города. «В Новом Уренгое в поликлиниках нет ни одного маммолога. Пробовала сегодня записаться, была в шоке. Этот специалист должен быть в любом городе, и, желательно, не один. Учитывая риски рака молочной железы и попутные сложности, которые возникают у женщин при грудном вскармливании и его завершении», — написала Анна в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что пациентов с заболеваниями молочной железы наблюдают гинекологи. При подозрении на злокачественные новообразования ямальцев направляют на прием к онкологам. Если требуется профильное лечение, специалисты оформляют направление в клинику за пределы региона. Ранее URA.RU сообщило об отсутствии гастроэнтеролога в поликлинике Нового Уренгоя (ЯНАО). Кроме того, жители города пожаловались на невозможность попасть на прием к врачу-стоматологу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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