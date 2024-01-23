На Ямале выставлены дома стоимостью в десятки миллионов рублей

«Авито Недвижимость»: самые дорогие дома в ЯНАО могут достигать 70 млн рублей

Некоторые дома находятся вблизи водоемов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый дорогие дома в Ямало-Ненецком автономном округе можно приобрести в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске. Специалисты «Авито Недвижимость» подготовили для URA.RU подборку наиболее дорогостоящих домов и коттеджей в округе.

Новый Уренгой

«В Новом Уренгое, в СОДНТ „Энтузиаст“ на Приозерной улице, к продаже представлен двухэтажный дом общей площадью 532 кв. м — за 70 млн рублей, по индивидуальному проекту. Объект находится на берегу водоема», — рассказали в «Авито Недвижимость». Дом, внутри украшенный фресками, стоит на площади шесть соток, имеет несколько комнат, просторную кухню, бассейн и комплекс с хаммамом и финской парной. На участке оборудован гараж для автомобиля.

На этой же улице продается дом за 38 млн рублей, площадь которого 200 кв. м. «В двухэтажном доме был проведен дизайнерский ремонт, имеется просторная кухня-гостиная, оборудован гараж», — сообщили специалисты. Размер участка — шесть соток.

Салехард

Трехэтажный коттедж, площадью 229,3 квадратных метра, на улице Пушкина, в окружной столице продается за 41,9 млн рублей. «В доме есть кухня-столовая, гостиная, несколько спален и гардеробных, комната отдыха, сауна. Возле него оборудован гараж площадью 25 кв. м. Отопление газовое, есть запасной электрический котел, водопровод утеплен», — сообщается в объявлении.

На улице Чупрова продается дом около водоема за 38 млн рублей. Площадь объекта 250 квадратных метров на 15 сотках. В доме несколько комнат и спален, персональная сауна, подведены газ и электричество.

Ноябрьск

На улице Первомайской, в поселке Самострой в Ноябрьске, на продаже стоит дом площадью 214 кв. м. На семи сотках растут кустарники и плодовые деревья, работает система полива, периметр контролируется видеонаблюдением. Сам дом имеет кабинет, кухню-столовую, спальню и ванну-джакузи. «В доме был проведен ремонт, все комнаты обставлены мебелью», — сказано в объявлении.