Тюменской молодежи не хватает работы

В Тюмени на одну молодежную вакансию приходится четыре резюме. О нехватке работы для молодых людей сообщает в пресс-релизе рекрутинговое агентство hh.ru.
«На сегодняшний день около 8% от всех активных вакансий в регионе являются потенциально подходящими для молодых соискателей. При этом с точки зрения спроса и предложения в Тюменской области на одну вакансию, подходящую молодым соискателям, приходится всего 3,8 резюме», — говорится в сообщении.
Сообщается, что больше всего молодежь готовы принять на работу в сферу продаж и обслуживания клиентов. Здесь 47% резюме подходит для людей без опыта работы. Самой предлагаемой специальностью для молодых людей является менеджер по продажам.
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