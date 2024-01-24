24 января 2024

Тюменской молодежи не хватает работы

В Тюменской области на одну молодежную вакансию приходится четыре резюме
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего молодых людей приглашают на работу в торговлю и на обслуживание клиентов Фото:

В Тюмени на одну молодежную вакансию приходится четыре резюме. О нехватке работы для молодых людей сообщает в пресс-релизе рекрутинговое агентство hh.ru.

«На сегодняшний день около 8% от всех активных вакансий в регионе являются потенциально подходящими для молодых соискателей. При этом с точки зрения спроса и предложения в Тюменской области на одну вакансию, подходящую молодым соискателям, приходится всего 3,8 резюме», — говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего молодежь готовы принять на работу в сферу продаж и обслуживания клиентов. Здесь 47% резюме подходит для людей без опыта работы. Самой предлагаемой специальностью для молодых людей является менеджер по продажам.

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В Тюмени на одну молодежную вакансию приходится четыре резюме. О нехватке работы для молодых людей сообщает в пресс-релизе рекрутинговое агентство hh.ru. «На сегодняшний день около 8% от всех активных вакансий в регионе являются потенциально подходящими для молодых соискателей. При этом с точки зрения спроса и предложения в Тюменской области на одну вакансию, подходящую молодым соискателям, приходится всего 3,8 резюме», — говорится в сообщении. Сообщается, что больше всего молодежь готовы принять на работу в сферу продаж и обслуживания клиентов. Здесь 47% резюме подходит для людей без опыта работы. Самой предлагаемой специальностью для молодых людей является менеджер по продажам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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