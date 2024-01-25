Сколько в Тюмени стоит отметить детский день рождения

В Тюмени посчитали, во сколько обойдется организовать детский день рождения

В Тюмени больше ста пространств, где можно отпраздновать детский день рождения Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени есть много мест, где с размахом отпраздновать детский день рождения. Агентство URA.RU сравнило цены в игровых пространствах, а также на услуги аниматоров. Подборка цен в этом материале.

В Тюмени больше 100 игровых пространств, которые предлагают отметить детский день рождения. Мы взяли пять наиболее популярных среди горожан, в которых предусмотрена почасовая оплата. Минимальный срок аренды — 3 часа без учета аниматора.

Самым бюджетным оказалось игровое пространство «Конфетти». Там стоимость аренды за три часа составляет 7 200 рублей. Чуть дороже — 7 500 рублей — цена пребывания в студиях «Чики Брики» и Studio 7.

Самыми дорогими в списке студиями являются игровые Spaghetti и «Детки Boom». Там цена аренды за три часа составляет 9 500 рублей и 13 000 соответственно.

Таким образом, средняя стоимость аренды игрового пространства для детского праздника в Тюмени составляет 8 940 рублей за три часа аренды. Стоимость рассчитана за пребывание в выходные дни.

Средняя стоимость аниматора на праздник — 2 000 рублей. Гостей будут развлекать в течение часа. Стоимость