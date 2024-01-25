25 января 2024

Тюменка вслед за сыном отправилась на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, кабинет врача, врач, медицина, медик
Женщина отправилась на передовую вслед за сыном и работает в госпитале медсестрой Фото:

Жительница поселка Голышманово (Тюменская область) отправилась вслед за сыном на СВО. Женщина работает медсестрой в госпитале. Ее историю рассказали в информационном центре правительства области.

«Ее сын ушел на фронт добровольцем, тогда она работала процедурной медицинской сестрой в ОБ № 11. Брала дополнительные дежурства в отделении, чтобы за работой отвлечься от тревожных мыслей. Спасало это недолго, решила ехать туда, где нужен ее опыт. К сыну. Ее направили в один из полевых госпиталей», — сообщили в ведомстве.

Женщина взяла себе позывной «Жужа». Она работает перевязочной медсестрой в госпитале, куда поступают тяжелораненые бойцы. Медикам приходится жить и работать в подвале. Тюменка добавила, что получает адресную помощь из родного поселка: медикаменты, теплую одежду и одеяла, для обогрева больных.

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Жительница поселка Голышманово (Тюменская область) отправилась вслед за сыном на СВО. Женщина работает медсестрой в госпитале. Ее историю рассказали в информационном центре правительства области. «Ее сын ушел на фронт добровольцем, тогда она работала процедурной медицинской сестрой в ОБ № 11. Брала дополнительные дежурства в отделении, чтобы за работой отвлечься от тревожных мыслей. Спасало это недолго, решила ехать туда, где нужен ее опыт. К сыну. Ее направили в один из полевых госпиталей», — сообщили в ведомстве. Женщина взяла себе позывной «Жужа». Она работает перевязочной медсестрой в госпитале, куда поступают тяжелораненые бойцы. Медикам приходится жить и работать в подвале. Тюменка добавила, что получает адресную помощь из родного поселка: медикаменты, теплую одежду и одеяла, для обогрева больных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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