Тюменка вслед за сыном отправилась на СВО

Жительница поселка Голышманово (Тюменская область) отправилась вслед за сыном на СВО. Женщина работает медсестрой в госпитале. Ее историю рассказали в информационном центре правительства области.
«Ее сын ушел на фронт добровольцем, тогда она работала процедурной медицинской сестрой в ОБ № 11. Брала дополнительные дежурства в отделении, чтобы за работой отвлечься от тревожных мыслей. Спасало это недолго, решила ехать туда, где нужен ее опыт. К сыну. Ее направили в один из полевых госпиталей», — сообщили в ведомстве.
Женщина взяла себе позывной «Жужа». Она работает перевязочной медсестрой в госпитале, куда поступают тяжелораненые бойцы. Медикам приходится жить и работать в подвале. Тюменка добавила, что получает адресную помощь из родного поселка: медикаменты, теплую одежду и одеяла, для обогрева больных.
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