25 января 2024

В Тобольске произошло важное назначение

В Тобольске назначили нового директора департамента образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание, руки, руки женщины
Стенникова вступила в должность с 26 января Фото:

Анна Стенникова назначена новым директором департамента образования Тобольска. Об этом сообщили в городской администрации.

«С 26 января директором департамента образования Тобольска назначена Анна Стенникова. Кандидатура выбрана по итогам профессионального конкурса, который состоялся в конце ноября», — сообщили в мэрии.

До своего назначения Анна Стенникова была директором школы №7. Ее проект стал лучшим среди 16 кандидатов.

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Анна Стенникова назначена новым директором департамента образования Тобольска. Об этом сообщили в городской администрации. «С 26 января директором департамента образования Тобольска назначена Анна Стенникова. Кандидатура выбрана по итогам профессионального конкурса, который состоялся в конце ноября», — сообщили в мэрии. До своего назначения Анна Стенникова была директором школы №7. Ее проект стал лучшим среди 16 кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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