В Тобольске произошло важное назначение

Стенникова вступила в должность с 26 января
Анна Стенникова назначена новым директором департамента образования Тобольска. Об этом сообщили в городской администрации.
«С 26 января директором департамента образования Тобольска назначена Анна Стенникова. Кандидатура выбрана по итогам профессионального конкурса, который состоялся в конце ноября», — сообщили в мэрии.
До своего назначения Анна Стенникова была директором школы №7. Ее проект стал лучшим среди 16 кандидатов.
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