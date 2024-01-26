26 января 2024

Mash: иноагенту Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Иноагента Моргенштерна не пустили в ОАЭ Фото:

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) закрыли въезд в ОАЭ. Об этом рассказал сам музыкант.

«Купил билет в первый класс. Но на стойке регистрации <…> объявили — въезд в ОАЭ закрыт», — пишет Mash в своем telegram-канале, ссылаясь на слова рэпера.

В ноябре Моргенштерну запретили концерт в ОАЭ. Власти страны внесли рэпера в список запрещенных из-за того, что он является иностранным агентом и нарушает местное законодательство, напоминает «Царьград».

* Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) закрыли въезд в ОАЭ. Об этом рассказал сам музыкант. «Купил билет в первый класс. Но на стойке регистрации <…> объявили — въезд в ОАЭ закрыт», — пишет Mash в своем telegram-канале, ссылаясь на слова рэпера. В ноябре Моргенштерну запретили концерт в ОАЭ. Власти страны внесли рэпера в список запрещенных из-за того, что он является иностранным агентом и нарушает местное законодательство, напоминает «Царьград». * Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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