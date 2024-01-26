Mash: иноагенту Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ

Иноагента Моргенштерна не пустили в ОАЭ
Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) закрыли въезд в ОАЭ. Об этом рассказал сам музыкант.
«Купил билет в первый класс. Но на стойке регистрации <…> объявили — въезд в ОАЭ закрыт», — пишет Mash в своем telegram-канале, ссылаясь на слова рэпера.
В ноябре Моргенштерну запретили концерт в ОАЭ. Власти страны внесли рэпера в список запрещенных из-за того, что он является иностранным агентом и нарушает местное законодательство, напоминает «Царьград».
* Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.