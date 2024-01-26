Mash: иноагенту Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ

27 января 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Иноагента Моргенштерна не пустили в ОАЭ Фото: Сергей Леонов © URA.RU Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) закрыли въезд в ОАЭ. Об этом рассказал сам музыкант. «Купил билет в первый класс. Но на стойке регистрации <…> объявили — въезд в ОАЭ закрыт», — пишет Mash в своем telegram-канале, ссылаясь на слова рэпера. В ноябре Моргенштерну запретили концерт в ОАЭ. Власти страны внесли рэпера в список запрещенных из-за того, что он является иностранным агентом и нарушает местное законодательство, напоминает «Царьград». * Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) закрыли въезд в ОАЭ. Об этом рассказал сам музыкант. «Купил билет в первый класс. Но на стойке регистрации <…> объявили — въезд в ОАЭ закрыт», — пишет Mash в своем telegram-канале, ссылаясь на слова рэпера. В ноябре Моргенштерну запретили концерт в ОАЭ. Власти страны внесли рэпера в список запрещенных из-за того, что он является иностранным агентом и нарушает местное законодательство, напоминает «Царьград». * Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента