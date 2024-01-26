Пациентам психдиспансера в Кургане запрещали ходить в туалет

В Кургане пациенты психдиспансера пожаловались на издевательства персонала

27 января 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Пациенты психдиспансера пожаловались, что их не пускали в туалет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пациенты Курганской областной психоневрологической больницы (ГКУ «КОПНБ) пожаловались на издевательства персонала, который запрещал им посещать туалет. Об этом сообщается в группе уполномоченного по правам человека в Курганской области. «В ГКУ „КОПНБ“ установлен факт запрета выхода из палаты в целях посещения туалета пациентами, находящимися в „наблюдательной палате“, что вынуждает больных отправлять естественные надобности в санитарный стул, установленный посреди палаты, на глазах у всех лежащих в ней пациентов. При этом пространство палаты также свободно просматривается из коридора, поскольку дверь в палату отсутствует», — говорится в сообщении регионального омбудсмена. Также в ходе проверки было выявлено, что пациентов принуждали выполнять служебные обязанности сотрудников больницы. В частности, делать влажную уборку в палатах, коридорах, туалетных комнатах. Обращение по жалобе пациентов отправлено в СУ СКР по Курганской области. Представители департамента здравоохранения региона выезжали на место и разработали план по устранению выявленных нарушений.

Пациенты Курганской областной психоневрологической больницы (ГКУ «КОПНБ) пожаловались на издевательства персонала, который запрещал им посещать туалет. Об этом сообщается в группе уполномоченного по правам человека в Курганской области. «В ГКУ „КОПНБ“ установлен факт запрета выхода из палаты в целях посещения туалета пациентами, находящимися в „наблюдательной палате“, что вынуждает больных отправлять естественные надобности в санитарный стул, установленный посреди палаты, на глазах у всех лежащих в ней пациентов. При этом пространство палаты также свободно просматривается из коридора, поскольку дверь в палату отсутствует», — говорится в сообщении регионального омбудсмена. Также в ходе проверки было выявлено, что пациентов принуждали выполнять служебные обязанности сотрудников больницы. В частности, делать влажную уборку в палатах, коридорах, туалетных комнатах. Обращение по жалобе пациентов отправлено в СУ СКР по Курганской области. Представители департамента здравоохранения региона выезжали на место и разработали план по устранению выявленных нарушений.