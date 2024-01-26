26 января 2024

Пациентам психдиспансера в Кургане запрещали ходить в туалет

В Кургане пациенты психдиспансера пожаловались на издевательства персонала
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, психоневрологическая больница, курганская областная психоневрологическая больница, психдиспансер
Пациенты психдиспансера пожаловались, что их не пускали в туалет Фото:

Пациенты Курганской областной психоневрологической больницы (ГКУ «КОПНБ) пожаловались на издевательства персонала, который запрещал им посещать туалет. Об этом сообщается в группе уполномоченного по правам человека в Курганской области.

«В ГКУ „КОПНБ“ установлен факт запрета выхода из палаты в целях посещения туалета пациентами, находящимися в „наблюдательной палате“, что вынуждает больных отправлять естественные надобности в санитарный стул, установленный посреди палаты, на глазах у всех лежащих в ней пациентов. При этом пространство палаты также свободно просматривается из коридора, поскольку дверь в палату отсутствует», — говорится в сообщении регионального омбудсмена.

Также в ходе проверки было выявлено, что пациентов принуждали выполнять служебные обязанности сотрудников больницы. В частности, делать влажную уборку в палатах, коридорах, туалетных комнатах.

Обращение по жалобе пациентов отправлено в СУ СКР по Курганской области. Представители департамента здравоохранения региона выезжали на место и разработали план по устранению выявленных нарушений.

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Пациенты Курганской областной психоневрологической больницы (ГКУ «КОПНБ) пожаловались на издевательства персонала, который запрещал им посещать туалет. Об этом сообщается в группе уполномоченного по правам человека в Курганской области. «В ГКУ „КОПНБ“ установлен факт запрета выхода из палаты в целях посещения туалета пациентами, находящимися в „наблюдательной палате“, что вынуждает больных отправлять естественные надобности в санитарный стул, установленный посреди палаты, на глазах у всех лежащих в ней пациентов. При этом пространство палаты также свободно просматривается из коридора, поскольку дверь в палату отсутствует», — говорится в сообщении регионального омбудсмена. Также в ходе проверки было выявлено, что пациентов принуждали выполнять служебные обязанности сотрудников больницы. В частности, делать влажную уборку в палатах, коридорах, туалетных комнатах. Обращение по жалобе пациентов отправлено в СУ СКР по Курганской области. Представители департамента здравоохранения региона выезжали на место и разработали план по устранению выявленных нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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