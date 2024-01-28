В Тюменской области пойман пьяный водитель, который ехал на похороны собаки

Нетрезвого водителя, лишенного прав, задержали в селе Туртас Уватского района (Тюменская область), когда мужчина ехал хоронить собаку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.
«В выходные дни самый пьяный из пьяных водителей задержан в селе Туртас Уватского района. 38-летний мужчина на Lada пояснил, что употреблял спиртные напитки дома, а затем поехал хоронить собаку. Показания алкотестера составили 2,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в УГИБДД.
Как оказалось, мужчина лишен водительского удостоверения за то, что в 2021 году второй раз сел пьяным за руль. В этот раз он также стал фигурантом уголовного дела. Его авто забрали на штрафстоянку, а в дальнейшем он может быть конфискован.
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