28 января 2024
27 января 2024

В Тюменской области пойман пьяный водитель, который ехал на похороны собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск, транспорт, город, инспектор дпс, регулировщик движения
Сотрудники ДПС остановили пьяного мужчину, который был самым нетрезвым из всех задержанных на выходных Фото:

Нетрезвого водителя, лишенного прав, задержали в селе Туртас Уватского района (Тюменская область), когда мужчина ехал хоронить собаку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«В выходные дни самый пьяный из пьяных водителей задержан в селе Туртас Уватского района. 38-летний мужчина на Lada пояснил, что употреблял спиртные напитки дома, а затем поехал хоронить собаку. Показания алкотестера составили 2,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в УГИБДД.

Как оказалось, мужчина лишен водительского удостоверения за то, что в 2021 году второй раз сел пьяным за руль. В этот раз он также стал фигурантом уголовного дела. Его авто забрали на штрафстоянку, а в дальнейшем он может быть конфискован.

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Нетрезвого водителя, лишенного прав, задержали в селе Туртас Уватского района (Тюменская область), когда мужчина ехал хоронить собаку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «В выходные дни самый пьяный из пьяных водителей задержан в селе Туртас Уватского района. 38-летний мужчина на Lada пояснил, что употреблял спиртные напитки дома, а затем поехал хоронить собаку. Показания алкотестера составили 2,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в УГИБДД. Как оказалось, мужчина лишен водительского удостоверения за то, что в 2021 году второй раз сел пьяным за руль. В этот раз он также стал фигурантом уголовного дела. Его авто забрали на штрафстоянку, а в дальнейшем он может быть конфискован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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