28 января 2024
27 января 2024

В ЯНАО у детей отняли возможность фиксировать нарушения в школах

В Новом Уренгое школьники не могут сделать фото испорченных продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Ученикам Арктического лицея в Новом Уренгое не разрешают пользоваться телефонами вне классов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ученики Арктического лицея жалуются родителям на хлеб с плесенью, который подают в столовой, однако дети не могут сделать фотографии в качестве доказательства. Горожане сообщили в telegram о запрете использования мобильных телефонов в школе.

«Поступила жалоба на питание в Арктическом лицее, детям дали заплесневелый хлеб. Как ответственные лица просмотрели? Мне сказали, что в лицее детям нельзя ходить с телефонами, сфотографировать не смогли», — написала Светлана Лаврентьева в telegram-канале «Воронов Chat».

Многие новоуренгойцы рассказали, что их дети также не смогли зафиксировать проблему с организацией питания. «Мне ребенок сказал, что в столовую брать телефон не разрешают, тоже был вопрос по еде», — поделился Александр Семенов. «А как можно сделать детям фото, если телефоны не разрешается вынимать из портфеля? Мой ребенок тоже самое сказал, хлеб был с плесенью», — отметила Инга.

В городском департаменте образования сообщили, что бракеражная комиссия школы усилит контроль за организацией питания. «Вопрос по предоставлению качественного питания обучающимся отработан с организацией, которая оказывает услугу по организации питания в школе ООО „Комбинат общественного питания“. Обращения в адрес школы и департамента образования по указанному факту не поступали. Согласно действующему законодательству и локальным актам лицея телефонами запрещено пользоваться на уроках», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о платном детском питании, которое похоже на сухпаек в школе в Короотчаево (ЯНАО). Еду подают в фольгированных контейнерах. Это возмутило родителей учеников.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ученики Арктического лицея жалуются родителям на хлеб с плесенью, который подают в столовой, однако дети не могут сделать фотографии в качестве доказательства. Горожане сообщили в telegram о запрете использования мобильных телефонов в школе. «Поступила жалоба на питание в Арктическом лицее, детям дали заплесневелый хлеб. Как ответственные лица просмотрели? Мне сказали, что в лицее детям нельзя ходить с телефонами, сфотографировать не смогли», — написала Светлана Лаврентьева в telegram-канале «Воронов Chat». Многие новоуренгойцы рассказали, что их дети также не смогли зафиксировать проблему с организацией питания. «Мне ребенок сказал, что в столовую брать телефон не разрешают, тоже был вопрос по еде», — поделился Александр Семенов. «А как можно сделать детям фото, если телефоны не разрешается вынимать из портфеля? Мой ребенок тоже самое сказал, хлеб был с плесенью», — отметила Инга. В городском департаменте образования сообщили, что бракеражная комиссия школы усилит контроль за организацией питания. «Вопрос по предоставлению качественного питания обучающимся отработан с организацией, которая оказывает услугу по организации питания в школе ООО „Комбинат общественного питания“. Обращения в адрес школы и департамента образования по указанному факту не поступали. Согласно действующему законодательству и локальным актам лицея телефонами запрещено пользоваться на уроках», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о платном детском питании, которое похоже на сухпаек в школе в Короотчаево (ЯНАО). Еду подают в фольгированных контейнерах. Это возмутило родителей учеников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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