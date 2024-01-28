В ЯНАО у детей отняли возможность фиксировать нарушения в школах

В Новом Уренгое школьники не могут сделать фото испорченных продуктов

Ученикам Арктического лицея в Новом Уренгое не разрешают пользоваться телефонами вне классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) ученики Арктического лицея жалуются родителям на хлеб с плесенью, который подают в столовой, однако дети не могут сделать фотографии в качестве доказательства. Горожане сообщили в telegram о запрете использования мобильных телефонов в школе.

«Поступила жалоба на питание в Арктическом лицее, детям дали заплесневелый хлеб. Как ответственные лица просмотрели? Мне сказали, что в лицее детям нельзя ходить с телефонами, сфотографировать не смогли», — написала Светлана Лаврентьева в telegram-канале «Воронов Chat».

Многие новоуренгойцы рассказали, что их дети также не смогли зафиксировать проблему с организацией питания. «Мне ребенок сказал, что в столовую брать телефон не разрешают, тоже был вопрос по еде», — поделился Александр Семенов. «А как можно сделать детям фото, если телефоны не разрешается вынимать из портфеля? Мой ребенок тоже самое сказал, хлеб был с плесенью», — отметила Инга.

В городском департаменте образования сообщили, что бракеражная комиссия школы усилит контроль за организацией питания. «Вопрос по предоставлению качественного питания обучающимся отработан с организацией, которая оказывает услугу по организации питания в школе ООО „Комбинат общественного питания“. Обращения в адрес школы и департамента образования по указанному факту не поступали. Согласно действующему законодательству и локальным актам лицея телефонами запрещено пользоваться на уроках», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о платном детском питании, которое похоже на сухпаек в школе в Короотчаево (ЯНАО). Еду подают в фольгированных контейнерах. Это возмутило родителей учеников.