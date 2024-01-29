УСТЭК выплатит компенсацию провалившейся в кипяток тюменке

На участке, где произошел инцидент, заменили поврежденный участок трубопровода (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания УСТЭК возместит ущерб тюменке, которая упала в яму с кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. На участке, где произошел инцидент, заменили поврежденный участок трубопровода.

«Для предотвращения подобных ситуаций Обществом в усиленном режиме продолжаются осмотры и обходы территорий, в случае обнаружения мест парений, утечек теплоносителя и других опасных участков, незамедлительно предпринимаются меры по обеспечению безопасности третьих лиц и имущества, выставляются специальные ограждения. <…> Ответственность АО „УСТЭК“, как владельца опасного объекта, застрахована. Пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь в возмещении ущерба, причиненного здоровью», — сообщили в УСТЭК.

Компания призвала тюменцев быть осторожными возле мест возможных повреждений сетей. Нельзя приближаться к участкам, где наблюдается парение, лужа в снегу и оттаявшая земля среди снега. При обнаружении повреждения нужно обратиться в УСТЭК.

Девушка упала в яму с кипятком на улице 50 лет ВЛКСМ. Как сообщили агентству в региональном департаменте здравоохранения, ее состояние оценивается как тяжелое.