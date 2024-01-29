УСТЭК выплатит компенсацию провалившейся в кипяток тюменке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
На участке, где произошел инцидент, заменили поврежденный участок трубопровода (архивное фото) Фото:

Компания УСТЭК возместит ущерб тюменке, которая упала в яму с кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. На участке, где произошел инцидент, заменили поврежденный участок трубопровода.

«Для предотвращения подобных ситуаций Обществом в усиленном режиме продолжаются осмотры и обходы территорий, в случае обнаружения мест парений, утечек теплоносителя и других опасных участков, незамедлительно предпринимаются меры по обеспечению безопасности третьих лиц и имущества, выставляются специальные ограждения. <…> Ответственность АО „УСТЭК“, как владельца опасного объекта, застрахована. Пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь в возмещении ущерба, причиненного здоровью», — сообщили в УСТЭК.

Компания призвала тюменцев быть осторожными возле мест возможных повреждений сетей. Нельзя приближаться к участкам, где наблюдается парение, лужа в снегу и оттаявшая земля среди снега. При обнаружении повреждения нужно обратиться в УСТЭК.

Девушка упала в яму с кипятком на улице 50 лет ВЛКСМ. Как сообщили агентству в региональном департаменте здравоохранения, ее состояние оценивается как тяжелое.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания УСТЭК возместит ущерб тюменке, которая упала в яму с кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. На участке, где произошел инцидент, заменили поврежденный участок трубопровода. «Для предотвращения подобных ситуаций Обществом в усиленном режиме продолжаются осмотры и обходы территорий, в случае обнаружения мест парений, утечек теплоносителя и других опасных участков, незамедлительно предпринимаются меры по обеспечению безопасности третьих лиц и имущества, выставляются специальные ограждения. <…> Ответственность АО „УСТЭК“, как владельца опасного объекта, застрахована. Пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь в возмещении ущерба, причиненного здоровью», — сообщили в УСТЭК. Компания призвала тюменцев быть осторожными возле мест возможных повреждений сетей. Нельзя приближаться к участкам, где наблюдается парение, лужа в снегу и оттаявшая земля среди снега. При обнаружении повреждения нужно обратиться в УСТЭК. Девушка упала в яму с кипятком на улице 50 лет ВЛКСМ. Как сообщили агентству в региональном департаменте здравоохранения, ее состояние оценивается как тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...