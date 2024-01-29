В Тюменской области снизилась рождаемость

30 января 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Тюменской области за год родилось меньше детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области стало рождаться меньше детей. Так, в 2023 году на свет появились 17 670 малышей, тогда как в 2022-м — 18 038. Такие данные приводит управление ЗАГС региона в своем telegram-канале. При этом в области появилось больше троен, а вот число двоен ощутимо снизилось. «В 2023 году в Тюменской области органами ЗАГС зарегистрировано 17670 рождений. Двоен в регионе зарегистрировано 185, троен — пять», — сообщили в тюменском ЗАГСе. При этом, по данным ведомства, в 2022 году было зафиксировано 18 038 рождений. На свет появились 214 двоен и две тройни.

В Тюменской области стало рождаться меньше детей. Так, в 2023 году на свет появились 17 670 малышей, тогда как в 2022-м — 18 038. Такие данные приводит управление ЗАГС региона в своем telegram-канале. При этом в области появилось больше троен, а вот число двоен ощутимо снизилось. «В 2023 году в Тюменской области органами ЗАГС зарегистрировано 17670 рождений. Двоен в регионе зарегистрировано 185, троен — пять», — сообщили в тюменском ЗАГСе. При этом, по данным ведомства, в 2022 году было зафиксировано 18 038 рождений. На свет появились 214 двоен и две тройни.