В Тюменской области после скачка резко упала стоимость чая

31 января 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Эксперты не ожидают роста цен на чай в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области после резкого скачка цен на чай в 2022 году, в 2023 наблюдалось снижение его стоимости. По данным аналитиков, в январе 2024 года за килограмм черного байхового напитка тюменец отдаст 1251 рубль. «В августе 2023 года чай был дешевле на 15%, чем в августе 2022 г. По данным Тюменьстата, в январе 2024 г. килограмм черного байхового чая в среднем стоит 1251 рубль, тогда как годом ранее — 1305 рубль», — об изменении цен с РБК Тюмень поделились эксперты. Причину ценовых колебаний эксперты видят в зависимости от курса валют и импортных поставок. Россиянам ежегодно требуется около 200 тысяч тонн чая, в то время как в стране производится всего лишь 200-300 тонн. Остальная продукция завозится из-за рубежа и фасуется в России. Преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Светлана Овчинникова в беседе с РБК Тюмень поделилась, что в 2022 году среднегодовые цены на чай превысили уровень 2021 года на 13,4%. После решения вопросов с поставками в Россию и налаживания логистических цепочек, в 2023 году стоимость упала на 25,4%. Эксперты оценивают рынок чая в настоящее время как стабильный. По их мнению, в 2024 году существенных изменений и роста цен не предвидится. США и страны ЕС ввели санкции против России после начала специальной военной операции. На этом фоне многие крупные иностранные компании и производители ушли с российского рынка и перестали поставлять в страну свою продукцию. Все это привело к росту цен на ряд товаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области после резкого скачка цен на чай в 2022 году, в 2023 наблюдалось снижение его стоимости. По данным аналитиков, в январе 2024 года за килограмм черного байхового напитка тюменец отдаст 1251 рубль. «В августе 2023 года чай был дешевле на 15%, чем в августе 2022 г. По данным Тюменьстата, в январе 2024 г. килограмм черного байхового чая в среднем стоит 1251 рубль, тогда как годом ранее — 1305 рубль», — об изменении цен с РБК Тюмень поделились эксперты. Причину ценовых колебаний эксперты видят в зависимости от курса валют и импортных поставок. Россиянам ежегодно требуется около 200 тысяч тонн чая, в то время как в стране производится всего лишь 200-300 тонн. Остальная продукция завозится из-за рубежа и фасуется в России. Преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Светлана Овчинникова в беседе с РБК Тюмень поделилась, что в 2022 году среднегодовые цены на чай превысили уровень 2021 года на 13,4%. После решения вопросов с поставками в Россию и налаживания логистических цепочек, в 2023 году стоимость упала на 25,4%. Эксперты оценивают рынок чая в настоящее время как стабильный. По их мнению, в 2024 году существенных изменений и роста цен не предвидится. США и страны ЕС ввели санкции против России после начала специальной военной операции. На этом фоне многие крупные иностранные компании и производители ушли с российского рынка и перестали поставлять в страну свою продукцию. Все это привело к росту цен на ряд товаров.