Курганский губернатор Шумков проверил лицейскую столовую. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Шумков отчитался о встрече в лицее №12 Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил столовую в лицее №12, в котором пройдет ремонт в 2026 году. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня с ребятами из старших классов и преподавателями говорим о профориентации и выборе будущей работы. Заодно зашли и на пищеблок, проверить, как кормят наших ребятишек. Вкусно и качественно. А самое главное — с душой», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Ремонт лицея курганскими властями запланирован на 2026 год. В настоящее время проходит согласование видов и объемов предстоящей работы.

Ранее губернатор Вадим Шумков рассказал, каким предметам будут уделять особое внимание в новых школах. Глава региона отметил, что дети должны заниматься углубленным изучением физики и математики.

Шумков встретился с преподавателями и учениками лицея №12
Шумков встретился с преподавателями и учениками лицея №12
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил столовую в лицее №12, в котором пройдет ремонт в 2026 году. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня с ребятами из старших классов и преподавателями говорим о профориентации и выборе будущей работы. Заодно зашли и на пищеблок, проверить, как кормят наших ребятишек. Вкусно и качественно. А самое главное — с душой», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Ремонт лицея курганскими властями запланирован на 2026 год. В настоящее время проходит согласование видов и объемов предстоящей работы. Ранее губернатор Вадим Шумков рассказал, каким предметам будут уделять особое внимание в новых школах. Глава региона отметил, что дети должны заниматься углубленным изучением физики и математики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...