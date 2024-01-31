Курганский губернатор Шумков проверил лицейскую столовую. Фото

31 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Шумков отчитался о встрече в лицее №12 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил столовую в лицее №12, в котором пройдет ремонт в 2026 году. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня с ребятами из старших классов и преподавателями говорим о профориентации и выборе будущей работы. Заодно зашли и на пищеблок, проверить, как кормят наших ребятишек. Вкусно и качественно. А самое главное — с душой», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Ремонт лицея курганскими властями запланирован на 2026 год. В настоящее время проходит согласование видов и объемов предстоящей работы. Ранее губернатор Вадим Шумков рассказал, каким предметам будут уделять особое внимание в новых школах. Глава региона отметил, что дети должны заниматься углубленным изучением физики и математики. Шумков встретился с преподавателями и учениками лицея №12 Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил столовую в лицее №12, в котором пройдет ремонт в 2026 году. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня с ребятами из старших классов и преподавателями говорим о профориентации и выборе будущей работы. Заодно зашли и на пищеблок, проверить, как кормят наших ребятишек. Вкусно и качественно. А самое главное — с душой», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Ремонт лицея курганскими властями запланирован на 2026 год. В настоящее время проходит согласование видов и объемов предстоящей работы. Ранее губернатор Вадим Шумков рассказал, каким предметам будут уделять особое внимание в новых школах. Глава региона отметил, что дети должны заниматься углубленным изучением физики и математики.