Топ-3 доступного готового бизнеса в ЯНАО

«Авито»: готовый бизнес в ЯНАО можно купить за 30 тысяч рублей

31 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Готовый бизнес на Ямале можно купить за 29 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО можно стать владельцем полноценного готового бизнеса менее чем за 30 тысяч рублей. О тройке самых доступных стартапов, которые можно купить на Ямале, URA.RU рассказали специалисты «Авито». Интернет-магазин кроссовок Готовый бизнес по продаже кроссовок станет актуальным решением для тех, кто хочет начать бизнес в сфере спорта и моды. На платформе «Авито» такой бизнес от поставщика в ЯНАО можно найти за 35 тысяч рублей. «В стоимость входит: знакомство с поставщиком, регистрация доменного имени, передача витрины в собственность, настройка каталога, платежной системы, СRМ и уведомлений о заказах и многое другое», — отметили аналитики платформы. Продавец подчеркнул, что в стоимость входит встроенная статистика и учет, а также готовая программа лояльности. Чистая прибыль с каждой продажи может достигать от одной до трех тысяч рублей. Бизнес в IT-сфере Бизнес «под ключ» в IT-сфере будет содержать в себе настройку «Яндекс Директа», создание многостраничных сайтов, приложений, IT-платформ, чат-ботов и других составляющих этого направления. Цена такого стартапа составит 29 тысяч рублей. «В стоимость готового бизнеса входит сайт, штат исполнителей, помощь в создании сайтов, продвижении и рекламе», — рассказали в «Авито». При выполнении одного или двух заказов в день продавец обещает прибыль до ста тысяч рублей. Клининговая служба Готовый к работе бизнес, предоставляющий профессиональные услуги по уборке помещений, в ЯНАО можно купить за 30 тысяч рублей. В его стоимость будет входить сайт, база потенциальных заказчиков, скрипты для общения с ними, а также помощь в найме сотрудников. «При соблюдении всех рекомендаций продавец гарантирует полную окупаемость уже через две недели», — говорится в объявлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО можно стать владельцем полноценного готового бизнеса менее чем за 30 тысяч рублей. О тройке самых доступных стартапов, которые можно купить на Ямале, URA.RU рассказали специалисты «Авито». Готовый бизнес по продаже кроссовок станет актуальным решением для тех, кто хочет начать бизнес в сфере спорта и моды. На платформе «Авито» такой бизнес от поставщика в ЯНАО можно найти за 35 тысяч рублей. «В стоимость входит: знакомство с поставщиком, регистрация доменного имени, передача витрины в собственность, настройка каталога, платежной системы, СRМ и уведомлений о заказах и многое другое», — отметили аналитики платформы. Продавец подчеркнул, что в стоимость входит встроенная статистика и учет, а также готовая программа лояльности. Чистая прибыль с каждой продажи может достигать от одной до трех тысяч рублей. Бизнес «под ключ» в IT-сфере будет содержать в себе настройку «Яндекс Директа», создание многостраничных сайтов, приложений, IT-платформ, чат-ботов и других составляющих этого направления. Цена такого стартапа составит 29 тысяч рублей. «В стоимость готового бизнеса входит сайт, штат исполнителей, помощь в создании сайтов, продвижении и рекламе», — рассказали в «Авито». При выполнении одного или двух заказов в день продавец обещает прибыль до ста тысяч рублей. Готовый к работе бизнес, предоставляющий профессиональные услуги по уборке помещений, в ЯНАО можно купить за 30 тысяч рублей. В его стоимость будет входить сайт, база потенциальных заказчиков, скрипты для общения с ними, а также помощь в найме сотрудников. «При соблюдении всех рекомендаций продавец гарантирует полную окупаемость уже через две недели», — говорится в объявлении.