В ЯНАО на автозимнике опрокинулся УАЗ

Пассажир УАЗа был госпитализирован
В ЯНАО на автозимнике Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале 1 февраля опрокинулся УАЗ. Пассажир транспорта был госпитализирован. Об этом сообщила госавтоинспекция округа.
«На автозимнике 1 февраля около 00:05 водитель управляя УАЗом, не справился с управлением. После этого произошло опрокидывание автомобиля на правую сторону. В результате аварии пассажир был госпитализирован», — написали в telegram-канале ведомства.
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