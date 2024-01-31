31 января 2024

В ЯНАО на автозимнике опрокинулся УАЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир УАЗа был госпитализирован Фото:

В ЯНАО на автозимнике Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале 1 февраля опрокинулся УАЗ. Пассажир транспорта был госпитализирован. Об этом сообщила госавтоинспекция округа.

«На автозимнике 1 февраля около 00:05 водитель управляя УАЗом, не справился с управлением. После этого произошло опрокидывание автомобиля на правую сторону. В результате аварии пассажир был госпитализирован», — написали в telegram-канале ведомства.

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В ЯНАО на автозимнике Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале 1 февраля опрокинулся УАЗ. Пассажир транспорта был госпитализирован. Об этом сообщила госавтоинспекция округа. «На автозимнике 1 февраля около 00:05 водитель управляя УАЗом, не справился с управлением. После этого произошло опрокидывание автомобиля на правую сторону. В результате аварии пассажир был госпитализирован», — написали в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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