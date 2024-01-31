В ЯНАО на автозимнике опрокинулся УАЗ

01 февраля 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Пассажир УАЗа был госпитализирован Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО на автозимнике Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале 1 февраля опрокинулся УАЗ. Пассажир транспорта был госпитализирован. Об этом сообщила госавтоинспекция округа. «На автозимнике 1 февраля около 00:05 водитель управляя УАЗом, не справился с управлением. После этого произошло опрокидывание автомобиля на правую сторону. В результате аварии пассажир был госпитализирован», — написали в telegram-канале ведомства.

В ЯНАО на автозимнике Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале 1 февраля опрокинулся УАЗ. Пассажир транспорта был госпитализирован. Об этом сообщила госавтоинспекция округа. «На автозимнике 1 февраля около 00:05 водитель управляя УАЗом, не справился с управлением. После этого произошло опрокидывание автомобиля на правую сторону. В результате аварии пассажир был госпитализирован», — написали в telegram-канале ведомства.