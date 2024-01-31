Депутат Кургана Сидоров раскритиковал отсрочку для претендентов на пост мэра

01 февраля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Яков Сидоров раскритиковал сдвиги сроков для претендентов на пост мэра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Депутат курганской городской думы Яков Сидоров раскритиковал сдвиг сроков подачи документов для претендентов на пост мэра на 10 дней. Он отмечает, что это решение ставит под сомнение компетентность местных желающих стать мэром, не успевших подать документы в ранее указанные сроки, в то время как участвующий в конкурсе Алексей Асташин, успел подать их, проживая в Краснодаре. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «У всех претендентов была возможность предоставить необходимые документы в срок. Но смог их подать только житель Краснодара [Асташин] — собрал необходимые документы, а курганцам нужно на 10 дней больше. Напрашивается вывод: если вы документы вовремя собрать не можете, а в Краснодаре их могут собрать, вы как городом управлять собираетесь? Если не умеют в установленные сроки — или малограмотные, или для них это решение является спонтанным», — заявил Сидоров. Кроме этого он предположил, что такие задержки могут стать нормой в работе на посту главы, а также, что это является показателем отсутствия понимания, как развиваться Кургану у таких претендентов. Депутат также обращает внимание на процедуру выборов мэра в Кургане, которое годами ранее перешло от открытого голосования граждан к выбору через конкурсную комиссию и депутатское голосование. Сидоров подчеркивает, что его выбор ограничен лишь теми кандидатами, которых одобрит комиссия, а перед ним, пока что, представлен лишь один «дисциплинированный кандидат» из Краснодара. Ранее URA.RU писало, что в Кургане до 9 февраля продлили срок приема документов от желающих заявиться на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Председатель гордумы Игорь Прозоров объяснял депутатам, что у кандидатов большой объем документов для таких коротких сроков, поэтому их увеличили, чтобы комиссия смогла дать качественную оценку. Ранее срок подачи документов на конкурс заканчивался 1 февраля. На конкурс уже заявился советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и экс-руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат курганской городской думы Яков Сидоров раскритиковал сдвиг сроков подачи документов для претендентов на пост мэра на 10 дней. Он отмечает, что это решение ставит под сомнение компетентность местных желающих стать мэром, не успевших подать документы в ранее указанные сроки, в то время как участвующий в конкурсе Алексей Асташин, успел подать их, проживая в Краснодаре. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «У всех претендентов была возможность предоставить необходимые документы в срок. Но смог их подать только житель Краснодара [Асташин] — собрал необходимые документы, а курганцам нужно на 10 дней больше. Напрашивается вывод: если вы документы вовремя собрать не можете, а в Краснодаре их могут собрать, вы как городом управлять собираетесь? Если не умеют в установленные сроки — или малограмотные, или для них это решение является спонтанным», — заявил Сидоров. Кроме этого он предположил, что такие задержки могут стать нормой в работе на посту главы, а также, что это является показателем отсутствия понимания, как развиваться Кургану у таких претендентов. Депутат также обращает внимание на процедуру выборов мэра в Кургане, которое годами ранее перешло от открытого голосования граждан к выбору через конкурсную комиссию и депутатское голосование. Сидоров подчеркивает, что его выбор ограничен лишь теми кандидатами, которых одобрит комиссия, а перед ним, пока что, представлен лишь один «дисциплинированный кандидат» из Краснодара. Ранее URA.RU писало, что в Кургане до 9 февраля продлили срок приема документов от желающих заявиться на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Председатель гордумы Игорь Прозоров объяснял депутатам, что у кандидатов большой объем документов для таких коротких сроков, поэтому их увеличили, чтобы комиссия смогла дать качественную оценку. Ранее срок подачи документов на конкурс заканчивался 1 февраля. На конкурс уже заявился советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и экс-руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян.