Подросток из Ноябрьска заказал посылку на маркетплейсе и попал в неприятности

В ЯНАО подростка вызвали на комиссию ПДН из-за заказанной посылки

01 февраля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Заказ подростка из Ноябрьска арестовали на таможне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) подросток заказал на маркетплейсе посылку, которая была арестована на таможне. За это он попал под разбирательство на комиссии по делам несовершеннолетних. «Рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних. Одно из них связано с приобретением в Internet товара, ввоз которого запрещен на территорию России», — сообщают в группе «Комиссия по делам несовершеннолетних» в социальной сети «ВКонтакте». Источник, на условиях анонимности, сообщил корреспонденту агентства, что подросток заказал на маркетплейсе «набор инструментов для слесаря с прозрачным замком». Товар шел из Китая, но был задержан на таможне, потому что данный набор попадает в список запрещенных к ввозу в страну. Оттуда данные заказчика сообщили по месту жительства мальчика, поэтому его дело рассматривалось. С учетом того, что подросток ничего не знал о запрете на пересылку, а также не получал товар, ему в присутствии законного представителя были разъяснены возможные последствия и мера ответственности. На учет подростка решили не ставить. Юрист Михаил Петров на портале «Pravoved» комментирует, что такой набор приравнивается к техническим средствам получения информации, а незаконный оборот таких средств попадает под статью 138 УК РФ. В случае отказа от получения посылки действия будут расценены как добровольный отказ от преступления, что исключает возможность привлечения к ответственности в силу ст. 31 УК РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) подросток заказал на маркетплейсе посылку, которая была арестована на таможне. За это он попал под разбирательство на комиссии по делам несовершеннолетних. «Рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних. Одно из них связано с приобретением в Internet товара, ввоз которого запрещен на территорию России», — сообщают в группе «Комиссия по делам несовершеннолетних» в социальной сети «ВКонтакте». Источник, на условиях анонимности, сообщил корреспонденту агентства, что подросток заказал на маркетплейсе «набор инструментов для слесаря с прозрачным замком». Товар шел из Китая, но был задержан на таможне, потому что данный набор попадает в список запрещенных к ввозу в страну. Оттуда данные заказчика сообщили по месту жительства мальчика, поэтому его дело рассматривалось. С учетом того, что подросток ничего не знал о запрете на пересылку, а также не получал товар, ему в присутствии законного представителя были разъяснены возможные последствия и мера ответственности. На учет подростка решили не ставить. Юрист Михаил Петров на портале «Pravoved» комментирует, что такой набор приравнивается к техническим средствам получения информации, а незаконный оборот таких средств попадает под статью 138 УК РФ. В случае отказа от получения посылки действия будут расценены как добровольный отказ от преступления, что исключает возможность привлечения к ответственности в силу ст. 31 УК РФ.