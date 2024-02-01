Тюменка сломала кости возлюбленному молотком и бутылкой из-под водки

02 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Не удовлетворившись ударами бутылкой, женщина схватилась за молоток Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Тюмени сломала челюсть, ключицу, палец и скулу своему сожителю, избив его молотком и пустой бутылкой из-под водки. Подробности дела изложены в судебном акте. «Нетрезвая подсудимая, удерживая в руке стеклянную бутылку, нанесла своему сожителю удары в область лица, причинив ему переломы. Также женщина несколько раз ударила мужчину по телу молотком», — следует из документа суда. В результате потерпевший получил переломы скулы, ключицы, челюсти и пальца. Как объяснила женщина, она вместе с возлюбленным выпивала алкоголь. В какой-то момент сожитель начал навязчиво просить у нее денег, а она попросила его перестать пить, на что он отреагировал агрессивно. После этого тюменка избила сожителя, но затем сама же вызвала скорую помощь. Позже мужчина рассказал, что он просто просил возлюбленную не кричать на него, ведь ее могут услышать соседи. После ударов он потерял сознание, однако заявил в суде, что претензий к сожительнице не имеет: они помирились, а сам он планирует начать лечение от алкогольной зависимости. По итогу женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Наказание суд посчитал возможным назначить условно.

Жительница Тюмени сломала челюсть, ключицу, палец и скулу своему сожителю, избив его молотком и пустой бутылкой из-под водки. Подробности дела изложены в судебном акте. «Нетрезвая подсудимая, удерживая в руке стеклянную бутылку, нанесла своему сожителю удары в область лица, причинив ему переломы. Также женщина несколько раз ударила мужчину по телу молотком», — следует из документа суда. В результате потерпевший получил переломы скулы, ключицы, челюсти и пальца. Как объяснила женщина, она вместе с возлюбленным выпивала алкоголь. В какой-то момент сожитель начал навязчиво просить у нее денег, а она попросила его перестать пить, на что он отреагировал агрессивно. После этого тюменка избила сожителя, но затем сама же вызвала скорую помощь. Позже мужчина рассказал, что он просто просил возлюбленную не кричать на него, ведь ее могут услышать соседи. После ударов он потерял сознание, однако заявил в суде, что претензий к сожительнице не имеет: они помирились, а сам он планирует начать лечение от алкогольной зависимости. По итогу женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Наказание суд посчитал возможным назначить условно.