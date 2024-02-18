В центре Кургана продают помещения под медицинский центр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кургане в одном здании с бывшим отделением психдиспансера по улице Ленина, 27 продают помещения под создание медицинского центра, банка или кафе. Собственник оценил имущество в 12 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте по продаже недвижимости.

«Продаются помещения под магазин, аптеку, банк, медицинский центр или кафе. Площадь: 123 квадратных метра. Стоимость: 12 000 000 рублей», — указано в объявлении. Помещения находятся на первом этаже здания.

Ранее сообщалось о продаже помещений бывшего психдиспансера в центре Кургана. Власти выставляли имущество на аукцион за 24,5 млн рублей. Инсайдеры обсуждали, что на его месте планировали разместить частную клинику. Также URA.RU писало, что компания владельца сети ресторанов из Новосибирска пыталась приобрести недвижимость, но в участии в торгах было отказано. Незадолго до этого власти передумали продавать имущество.