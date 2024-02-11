11 февраля 2024
10 февраля 2024

Тюменский депутат назвал украинских чиновников богохульниками

Депутат Вершинин: вскрывать могилы — сатанизм в чистом виде
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Петру Столыпину. Челябинск, памятник столыпину, столыпин петр, скульптура столыпина
Власти Украины предложили выкопать тело Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат Фото:

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин назвал украинских чиновников богохульниками и осквернителями могил. Так он в своих соцсетях отреагировал на идею украинцев выкопать тело Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ.

«Богохульники и осквернители могил! Это по — настоящему уже какой — то сатанизм в чистом виде — вскрывать могилы и шантажировать Россию останками великого государственного деятеля, коим вошëл в историю Столыпин! Мало того, что убили его на киевской земле — так и после смерти нет ему там покоя!» — заявил Вершинин.

Ранее украинские власти предложили выкопать тело легендарного реформатора Российской империи Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. Идею принадлежит директору государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максиму Остапенко.

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Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин назвал украинских чиновников богохульниками и осквернителями могил. Так он в своих соцсетях отреагировал на идею украинцев выкопать тело Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. «Богохульники и осквернители могил! Это по — настоящему уже какой — то сатанизм в чистом виде — вскрывать могилы и шантажировать Россию останками великого государственного деятеля, коим вошëл в историю Столыпин! Мало того, что убили его на киевской земле — так и после смерти нет ему там покоя!» — заявил Вершинин. Ранее украинские власти предложили выкопать тело легендарного реформатора Российской империи Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. Идею принадлежит директору государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максиму Остапенко.
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