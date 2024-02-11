Тюменский депутат назвал украинских чиновников богохульниками

Депутат Вершинин: вскрывать могилы — сатанизм в чистом виде

12 февраля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Власти Украины предложили выкопать тело Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин назвал украинских чиновников богохульниками и осквернителями могил. Так он в своих соцсетях отреагировал на идею украинцев выкопать тело Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. «Богохульники и осквернители могил! Это по — настоящему уже какой — то сатанизм в чистом виде — вскрывать могилы и шантажировать Россию останками великого государственного деятеля, коим вошëл в историю Столыпин! Мало того, что убили его на киевской земле — так и после смерти нет ему там покоя!» — заявил Вершинин. Ранее украинские власти предложили выкопать тело легендарного реформатора Российской империи Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. Идею принадлежит директору государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максиму Остапенко.

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин назвал украинских чиновников богохульниками и осквернителями могил. Так он в своих соцсетях отреагировал на идею украинцев выкопать тело Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. «Богохульники и осквернители могил! Это по — настоящему уже какой — то сатанизм в чистом виде — вскрывать могилы и шантажировать Россию останками великого государственного деятеля, коим вошëл в историю Столыпин! Мало того, что убили его на киевской земле — так и после смерти нет ему там покоя!» — заявил Вершинин. Ранее украинские власти предложили выкопать тело легендарного реформатора Российской империи Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. Идею принадлежит директору государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максиму Остапенко.