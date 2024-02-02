02 февраля 2024

В Тюмени открылась выставка картин Дали, Шагала и Магритта. Фоторепортаж

В Тюмени открылась выставка картин Дали, Шагала и Магритта. Фоторепортаж
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Авангард 20 век. Тюмень , выставка
В музейном комплексе имени Словцова начала свою работу выставка «Авангард ХХ век» Фото:

В музейном комплексе имени Словцова в Тюмени открылась выставка «Авангард ХХ век». Картины известных мастеров 20-го века — Сальвадора Дали, Рене Магритта и Марка Шагала в столицу региона привезли из Санкт-Петербурга. В пятницу, перед официальным открытием, прошла закрытая экскурсия по выставке картин современных классиков. Фоторепортаж URA.RU с места событий.

Выставка Авангард 20 век. Тюмень
Картины приехали в Тюмень из «Арт-Центра» г. Санкт-Петербург
Фото:
Выставка Авангард 20 век. Тюмень
На выставке представлены картины мировых классиков авангарда 20 века
Фото:
Выставка Авангард 20 век. Тюмень
До этого выставка «Авангард ХХ век» уже побывала в других российских городах
Фото:
Выставка Авангард 20 век. Тюмень
Отличие тюменской выставки от других — количество картин. В Тюмень их привезли 46 — это больше, чем в другие города
Фото:
Выставка Авангард 20 век. Тюмень
В Тюмени выставка пройдет до 5 мая
Фото:

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В музейном комплексе имени Словцова в Тюмени открылась выставка «Авангард ХХ век». Картины известных мастеров 20-го века — Сальвадора Дали, Рене Магритта и Марка Шагала в столицу региона привезли из Санкт-Петербурга. В пятницу, перед официальным открытием, прошла закрытая экскурсия по выставке картин современных классиков. Фоторепортаж URA.RU с места событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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