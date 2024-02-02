В Тюмени открылась выставка картин Дали, Шагала и Магритта. Фоторепортаж

В музейном комплексе имени Словцова начала свою работу выставка «Авангард ХХ век» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В музейном комплексе имени Словцова в Тюмени открылась выставка «Авангард ХХ век». Картины известных мастеров 20-го века — Сальвадора Дали, Рене Магритта и Марка Шагала в столицу региона привезли из Санкт-Петербурга. В пятницу, перед официальным открытием, прошла закрытая экскурсия по выставке картин современных классиков. Фоторепортаж URA.RU с места событий.

Картины приехали в Тюмень из «Арт-Центра» г. Санкт-Петербург Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На выставке представлены картины мировых классиков авангарда 20 века Фото: Денис Моргунов © URA.RU

До этого выставка «Авангард ХХ век» уже побывала в других российских городах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отличие тюменской выставки от других — количество картин. В Тюмень их привезли 46 — это больше, чем в другие города Фото: Денис Моргунов © URA.RU