В музейном комплексе имени Словцова начала свою работу выставка «Авангард ХХ век»
В музейном комплексе имени Словцова в Тюмени открылась выставка «Авангард ХХ век». Картины известных мастеров 20-го века — Сальвадора Дали, Рене Магритта и Марка Шагала в столицу региона привезли из Санкт-Петербурга. В пятницу, перед официальным открытием, прошла закрытая экскурсия по выставке картин современных классиков. Фоторепортаж URA.RU с места событий.
Картины приехали в Тюмень из «Арт-Центра» г. Санкт-Петербург
На выставке представлены картины мировых классиков авангарда 20 века
До этого выставка «Авангард ХХ век» уже побывала в других российских городах
Отличие тюменской выставки от других — количество картин. В Тюмень их привезли 46 — это больше, чем в другие города
В Тюмени выставка пройдет до 5 мая
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