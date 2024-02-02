Топ-3 дорогих вариантов готового бизнеса в ЯНАО

«Авито»: самый дорогой готовый бизнес в ЯНАО продается за 25 миллионов рублей

В ЯНАО можно купить, готовый бизнес за 25 миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе желающие могут стать владельцами готового гостиничного комплекса или кондитерского магазина стоимостью в десятки миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в компании «Авито».

Гостиничный комплекс

Одним из самых перспективных и востребованных направлений на Ямале является гостиничный бизнес. На платформе «Авито» можно приобрести готовый гостиничный комплекс за 25 миллионов рублей. Инфраструктура гостиницы полностью подготовлена для работы и приема гостей. «Комплекс оснащен бассейном, рестораном, банным комплексом, прокатом велосипедов, горнолыжных снаряжений и многим другим», — рассказали специалисты «Авито». Отмечается, что продавец дает возможность купить предприятие в ипотеку или рассрочку.

Кондитерский магазин

Полностью готовая кондитерская по производству десертов продается через «Авито» в Новом Уренгое за 19 миллионов 950 тысяч рублей. Функционирующая кулинария находится в центре города, имеет наработанную базу клиентов и поставщиков продуктов. Внутри сделан дизайнерский ремонт, стоит необходимое оборудование. Бизнес продается вместе с помещением.

Тренажерный зал

Стать обладателем настоящей «качалки» в ЯНАО можно за 13,5 миллионов рублей. За эту цену будущий владелец получит двухэтажное здание с автономной котельной, полностью укомплектованным тренажерами залом, помещениями для кроссфита и развития кардио. Солярий, фитобочка, скалодром и боксерские мешки помогут будущему владельцу привлечь дополнительных клиентов.

Ранее URA.RU рассказывало о самых доступных готовых реализаций бизнеса в ЯНАО. Новичкам доступно открытие своего дела в округе менее чем за 30 тысяч рублей.