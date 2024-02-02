Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнеров Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские бизнесмены будут наращивать товарооборот с белорусскими партнерами. Об этом шла речь на заседании с участием губернатора региона Вадим Шумков и министра ЖКХ Республики Беларусь Геннадия Трубило. Встреча прошла 2 февраля, передает пресс-служба правительства Курганской области.

«Вадим Шумков озвучил предложения по созданию новых производств на территории курганских индустриальных парков. Пять подобных площадок уже действуют, три — строятся. Белорусскую сторону заинтересовали возможности сотрудничества с курганским предприятием „Темпер“, продукция, выпускаемая на площадке индустриального парка „КурганЭнергомаш“, а также малая техника для ЖКХ», — написано на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Партнеры договорились, что в этом году делегация курганских предпринимателей посетит Беларусь. На месте будут проведены встречи с коллегами и представлена продукция, которую производят на территории.

«Мы готовы к предметному диалогу. Я уверен, что нашим экспертам есть, что предложить друг другу», — заключил Геннадий Трубило.

Беларусь уже поставляет свою продукцию ряду курганских компаний. В номенклатуре товарооборота регулярно появляются новые позиции. Стороны договорились, что будут развивать сотрудничество в сферах промпроизводства, пищевой промышленности, аграрного комплекса, санаторно-курортной деятельности, туризма и других.

Встреча прошла в формате видеосвязи Фото: группа VK правительства Курганской области, https://vk.com/wall-28989304_57544

Вадим Шумков отметил, что в условиях санкций курганские компании заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими партнерами Фото: группа VK правительства Курганской области, https://vk.com/wall-28989304_57544