02 февраля 2024

Белорусские промышленники будут расширять сотрудничество с курганским бизнесом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, промышленность, инженер, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, слесарь-сборщик, шаровый кран, индустрия
Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнеров Курганской области Фото:

Курганские бизнесмены будут наращивать товарооборот с белорусскими партнерами. Об этом шла речь на заседании с участием губернатора региона Вадим Шумков и министра ЖКХ Республики Беларусь Геннадия Трубило. Встреча прошла 2 февраля, передает пресс-служба правительства Курганской области.

«Вадим Шумков озвучил предложения по созданию новых производств на территории курганских индустриальных парков. Пять подобных площадок уже действуют, три — строятся. Белорусскую сторону заинтересовали возможности сотрудничества с курганским предприятием „Темпер“, продукция, выпускаемая на площадке индустриального парка „КурганЭнергомаш“, а также малая техника для ЖКХ», — написано на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Партнеры договорились, что в этом году делегация курганских предпринимателей посетит Беларусь. На месте будут проведены встречи с коллегами и представлена продукция, которую производят на территории.

«Мы готовы к предметному диалогу. Я уверен, что нашим экспертам есть, что предложить друг другу», — заключил Геннадий Трубило.

Беларусь уже поставляет свою продукцию ряду курганских компаний. В номенклатуре товарооборота регулярно появляются новые позиции. Стороны договорились, что будут развивать сотрудничество в сферах промпроизводства, пищевой промышленности, аграрного комплекса, санаторно-курортной деятельности, туризма и других.

Встреча прошла в формате видеосвязи
Встреча прошла в формате видеосвязи
Фото:
Вадим Шумков отметил, что в условиях санкций курганские компании заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими партнерами
Вадим Шумков отметил, что в условиях санкций курганские компании заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими партнерами
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские бизнесмены будут наращивать товарооборот с белорусскими партнерами. Об этом шла речь на заседании с участием губернатора региона Вадим Шумков и министра ЖКХ Республики Беларусь Геннадия Трубило. Встреча прошла 2 февраля, передает пресс-служба правительства Курганской области. «Вадим Шумков озвучил предложения по созданию новых производств на территории курганских индустриальных парков. Пять подобных площадок уже действуют, три — строятся. Белорусскую сторону заинтересовали возможности сотрудничества с курганским предприятием „Темпер“, продукция, выпускаемая на площадке индустриального парка „КурганЭнергомаш“, а также малая техника для ЖКХ», — написано на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Партнеры договорились, что в этом году делегация курганских предпринимателей посетит Беларусь. На месте будут проведены встречи с коллегами и представлена продукция, которую производят на территории. «Мы готовы к предметному диалогу. Я уверен, что нашим экспертам есть, что предложить друг другу», — заключил Геннадий Трубило. Беларусь уже поставляет свою продукцию ряду курганских компаний. В номенклатуре товарооборота регулярно появляются новые позиции. Стороны договорились, что будут развивать сотрудничество в сферах промпроизводства, пищевой промышленности, аграрного комплекса, санаторно-курортной деятельности, туризма и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...