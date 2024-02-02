Курганцы обвинили управляющую компанию в слишком горячих батареях

03 февраля 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

По словам горожан, в УК никак не реагировали на просьбы убавить отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители одного из многоквартирных домов в 5-м микрорайоне Кургана заявили, что по вине управляющей компании, в квартирах слишком сильно греют батарее. Жалоба горожан опубликована на портале «Обратись». «Управляющая компания „Согласие“ на просьбу убавить отопление не реагирует. Батареи очень горячие, у нас четвертый этаж, очень жарко. Убавьте отопление или проверьте систему должным образом. В соседних домах суммы за отопление ниже», — говорится в обращении. От департамента ЖКХ мэрии Кургана поступил ответ. В нем говорится, что управляющая компания проинформирована о необходимости проведения работ по регулировке системы отопления в указанном многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в УК. На момент публикации ответ получен не был. По данным метеорологов, к 5 января в регионе потеплеет до +2 градусов. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал, что начало февраля будет теплым.

Жители одного из многоквартирных домов в 5-м микрорайоне Кургана заявили, что по вине управляющей компании, в квартирах слишком сильно греют батарее. Жалоба горожан опубликована на портале «Обратись». «Управляющая компания „Согласие“ на просьбу убавить отопление не реагирует. Батареи очень горячие, у нас четвертый этаж, очень жарко. Убавьте отопление или проверьте систему должным образом. В соседних домах суммы за отопление ниже», — говорится в обращении. От департамента ЖКХ мэрии Кургана поступил ответ. В нем говорится, что управляющая компания проинформирована о необходимости проведения работ по регулировке системы отопления в указанном многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в УК. На момент публикации ответ получен не был. По данным метеорологов, к 5 января в регионе потеплеет до +2 градусов. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал, что начало февраля будет теплым.