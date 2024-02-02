02 февраля 2024

Курганцы обвинили управляющую компанию в слишком горячих батареях

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
По словам горожан, в УК никак не реагировали на просьбы убавить отопление Фото:

Жители одного из многоквартирных домов в 5-м микрорайоне Кургана заявили, что по вине управляющей компании, в квартирах слишком сильно греют батарее. Жалоба горожан опубликована на портале «Обратись».

«Управляющая компания „Согласие“ на просьбу убавить отопление не реагирует. Батареи очень горячие, у нас четвертый этаж, очень жарко. Убавьте отопление или проверьте систему должным образом. В соседних домах суммы за отопление ниже», — говорится в обращении.

От департамента ЖКХ мэрии Кургана поступил ответ. В нем говорится, что управляющая компания проинформирована о необходимости проведения работ по регулировке системы отопления в указанном многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в УК. На момент публикации ответ получен не был.

По данным метеорологов, к 5 января в регионе потеплеет до +2 градусов. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал, что начало февраля будет теплым.

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Жители одного из многоквартирных домов в 5-м микрорайоне Кургана заявили, что по вине управляющей компании, в квартирах слишком сильно греют батарее. Жалоба горожан опубликована на портале «Обратись». «Управляющая компания „Согласие“ на просьбу убавить отопление не реагирует. Батареи очень горячие, у нас четвертый этаж, очень жарко. Убавьте отопление или проверьте систему должным образом. В соседних домах суммы за отопление ниже», — говорится в обращении. От департамента ЖКХ мэрии Кургана поступил ответ. В нем говорится, что управляющая компания проинформирована о необходимости проведения работ по регулировке системы отопления в указанном многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в УК. На момент публикации ответ получен не был. По данным метеорологов, к 5 января в регионе потеплеет до +2 градусов. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал, что начало февраля будет теплым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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