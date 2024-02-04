04 февраля 2024
03 февраля 2024

Тюменские музыканты посчитали ущерб от пожара в студии звукозаписи

В тюменской студии звукозаписи сгорело оборудование на сумму 3 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на ул Зои Космодемьянской. Тюмень
В студии полностью выгорел второй этаж, где находился кабинет звукорежиссера Фото:

Пожар в студии звукозаписи Enterec принес ущерб на сумму почти 3 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали тюменские музыканты, которые арендовали репетиционную точку в студии.

«По подсчетам сумма сгоревшего оборудования в Enterec составляет около 3 миллионов рублей. Мы даже сбились со счета, потому как сгорело очень многое, а оборудование все было современное и дорогое. И конечно же, не застраховано», — рассказали собеседники агентства URA.RU.

Пожар в студии звукозаписи произошел в ночь на 29 января. Ранее URA.RU писало, что возгорание произошло в соседнем здании, где располагалась шиномонтажная мастерская. Дознаватели МЧС проводят проверку, причины пожара устанавливаются.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в студии звукозаписи Enterec принес ущерб на сумму почти 3 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали тюменские музыканты, которые арендовали репетиционную точку в студии. «По подсчетам сумма сгоревшего оборудования в Enterec составляет около 3 миллионов рублей. Мы даже сбились со счета, потому как сгорело очень многое, а оборудование все было современное и дорогое. И конечно же, не застраховано», — рассказали собеседники агентства URA.RU. Пожар в студии звукозаписи произошел в ночь на 29 января. Ранее URA.RU писало, что возгорание произошло в соседнем здании, где располагалась шиномонтажная мастерская. Дознаватели МЧС проводят проверку, причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...