Тюменские музыканты посчитали ущерб от пожара в студии звукозаписи

Пожар в студии звукозаписи Enterec принес ущерб на сумму почти 3 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали тюменские музыканты, которые арендовали репетиционную точку в студии.
«По подсчетам сумма сгоревшего оборудования в Enterec составляет около 3 миллионов рублей. Мы даже сбились со счета, потому как сгорело очень многое, а оборудование все было современное и дорогое. И конечно же, не застраховано», — рассказали собеседники агентства URA.RU.
Пожар в студии звукозаписи произошел в ночь на 29 января. Ранее URA.RU писало, что возгорание произошло в соседнем здании, где располагалась шиномонтажная мастерская. Дознаватели МЧС проводят проверку, причины пожара устанавливаются.
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